Гробниця Тутанхамона та її скарби: минуле, сучасність, майбутнє

19.03.2018 _ Микола Тарасенко

Британський археолог Говард Картер, відомий своїм відкриттям гробниці Тутанхамона в 1922 році, свого часу сказав про цього царя: «Зважаючи на теперішні наші знання, можемо з упевненістю сказати лише одне: єдина чудова подія в його житті – це те, що він помер і був похований».

"Історична правда" публікує цей текст з люб’язного дозволу автора та видання "Explorer Life".

Місце в історії

Про правління царя Тутанхамона єгиптологія і справді знає порівняно небагато. Він входив до XVIII династії Нового царства, столиця якого була в місті Фіви на півдні країни, нині сучасний Луксор.

Династія правила в 1550–1070 рр. до н.е., а початок її правління починається з визволення Єгипту від іноземних завойовників – гиксосів. Після остаточного звільнення країни, Єгипет вступає в добу завоювань і економічного розквіту.

Особливо за царів-Тутмосидів, коли кордони Єгипетської "імперії" розширилися на північ і південь фактично втричі, а добробут держави і жрецтва збільшувався завдяки військової "здобичі", данини від васальних князівств та постійного притоку дешевої рабської сили.

Існує кілька гіпотез щодо смерті юного царя: навмисне вбивство; спадкове захворювання, спричинене внутрішньодинастичними шлюбами; травма, отримана на полюванні; інфекційна хвороба тощо. Фото: Девід Бертон

Натомість після припинення активних завоювань за Аменхотепа ІІІ (1390–1352 рр. до н.е.), в державі спалахує внутрішньополітичний конфлікт між царським двором і жрецтвом Амона Фіванського. Цей конфлікт інтересів вилився у так звану "релігійну реформу", яку впровадив наступник престолу Аменхотеп IV.

На п’ятому році правління цар вдається до кардинальних дій: замість "царя богів" Амона Фіванського фараон вводить новий державний релігійний культ бога Атона (уособлення сонячного диска), переносить столицю держави до новозбудованого міста Ахетатон (сучасне селище Тель ель-Амарна) і змінює своє тронне ім’я на Ехнатон.

Правління Ехнатона тривало 17 років. Проте за цей час встигли відбутися зміни в мистецтві, писемності та ідеології, що мали незворотній характер і вплинули на подальший розвиток культури Єгипту.

В єгиптології час царювання Ехнатона називають "періодом Амарни", а правління його наступників, останніх царів XVIII династії, Семнехкаре, Тутанхамона, Ейє та Хоремхеба – "постамарським періодом".

Батьки

Тутанхамон посідає трон Єгипту через три роки після короткого правління загадкового Семнехкаре, у віці всього дев’яти або десяти років. Генеалогія Тутанхамона залишається невідомою.

Деякі вчені вважають його сином Ехнатона та його славнозвісної дружини Нефертіті (її мумія досі не знайдена). Втім, з амарнських джерел відомо, що це подружжя мало тільки шістьох доньок. Інші припускають, що він син другої дружини царя – Кійї, що також не має надійних підтверджень в джерелах.

Правління

Тутанхамон встиг покерувати лише дев’ять років, після чого помирає через не зовсім зрозумілі обставини. Найімовірніше, довший період його правління державою керували його радники через доволі юний вік царя.

Відомо, що за Тутанхамона було здійснено кілька вдалих військових кампаній на півдні та півночі. Головним же політичним актом царя була відмова від реформ Ехнатона, що відображено в так званій "реставраційній стелі" Тутанхамона в Карнакському храмі.

Відбувається поступове відродження культу Амона у Фівах, зміна тронного імені царя та перенесення його резиденції до Мемфіса, хоча місто Ахетатон протягом всіх років правління Тутанхамона продовжувало функціонувати.

Поховання

Юного царя похоронили в скельній гробниці у фіванській Долині царів, у традиційному для Нового царства некрополі фараонів. За сучасною нумерацією – це гробниця KV 62.

Порівняно з іншими усипальницями Долини царів, гробниця Тутанхамона зовсім невеличка. Вважають, що причина цього – надто рання смерть правителя і що за часів Ехнатона некрополі царської родини й знаті розбудовували біля міста Ахетатона.

Тобто на момент смерті Тутанхамона робіт над його гробницею в Фівах не вели, а отже довелось шукати якусь незакінчену та незайману гробницю, яку б можна було швидко використати для потреб поховання царя.

Поховальна гробниця Тутанхамона

Гробниця Тутанхамона складається всього з чотирьох приміщень: передня, комора, поховальна камера та скарбниця. На поспіх у приготуванні похорону вказує і те, що розписом покриті лише дві стіни поховальної камери, і те, що багато речей з поховального інвентарю або не належали Тутанхамону, або були штучно пристосовані для нього.

Хоча всі кімнати гробниці були буквально завалені різним приладдям, витворами мистецтва і золотими речами, це поховання вважають відносно бідним порівняно з іншими царським усипальницями.

Але водночас, на щастя, ця гробниця залишилася фактично недоторканою, тоді як всі інші царські поховання, попри всі перестороги, пограбували вже невдовзі після смерті їхніх володарів.

Скарби гробниці Тутанхамона. Фото: Девід Бертон

Наступники Тутанхамона, Еейе та Хоремхеб, правили недовго. Хоча ці правителі продовжили "контрреформаційний" курс на повернення старих порядків, їхні імена, як належних до оточення "єретика" Ехнатона, в подальшому викреслили з царських анналів.

За наступної, XIX династії, Єгипет переживає нове піднесення. Розбудова нових гробниць в Долині царів призвела до того, що вхід до міста спокою Тутанхамона було засипано будівельним сміттям і забуто на тисячоліття.

Говард Картер і прокляття фараона

У 1914 році британський археолог Говард Картер у співробітництві та за фінансової підтримки заможного англійського аристократа Лорда Карнарвона починає розкопки в Долині царів.

Картер розпочав свою кар’єру археолога-єгиптолога в 1891 році, на той час йому було 17 років. Працював на різних археологічних об’єктах, зокрема, в Бені Хассані та Тель ель-Амарні, але більшу частину свого життя присвятив дослідженню Західних Фів.

З 1907 по 1914 роки як інспектор Служби старожитностей працює з американським дослідником і мільйонером Теодором Девісом, а після завершення цієї співпраці погоджується на пропозицію Лорда Карнарвона очолити фінансовану ним експедицію в Долину царів.

Лорд Карнарвон Едвард Хоуп Моліно Ґерберт Джордж, єгиптолог-аматор і спонсор експедиції. Фото: Девід Бертон

Картер проводив розкопки в секторі гробниці Тутанхамона, базуючись на знахідці схованки предметів, залишених після похорону царя, і сподіваючись, що поряд повинна бути і його невідома усипальня.

Її пошуки тривали аж по 1922 рік, який мав стати останнім сезоном, профінансованим Карнарвоном, бо навіть для англійського лорда експедиція в Єгипет була справою не з дешевих. На щастя, цей сезон приніс Картеру успіх.

Говард Картер

4 листопада 1922 року археологи відкопали вхід у невідому раніше гробницю, яка належала Тутанхамону. Той факт, що двері були запечатані, давав надію, що поховання могло хоча б частково бути вцілілим.

26 листопада Картер і лорд Карнарвон нарешті відкрили вхід і потрапили до приміщення усипальниці, а фраза, яку висловив в той момент Картер – "Я бачу чудові речі" – стала всесвітньовідомим свідченням знахідки єдиного непограбованого царського поховання в Єгипті і одного з найвидатніших археологічних відкриттів.

Звичайно, це відкриття відразу стало світовою сенсацією і значно підігріло інтерес до Стародавнього Єгипту.

Попри величезну кількість бажаючих оглянути гробницю, Картеру та його команді довелося докладати значних зусиль на скрупульозну фіксацію і дослідження тисячі знайдених артефактів, багато з яких були витворами зі золота.

Золоту поховальну маску Тутанхамона вагою 11, 26 кг можна навіть назвати своєрідним брендом Єгипту – її тут ви побачите всюди: на сувенірах, назвах готелів і ресторанів, напоях, стравах і навіть на сучасних єгипетських грошових одиницях.

Великою втратою стала смерть Лорда Карнарвона 5 квітня 1923 року в Каїрі від зараження через укус комахи. Ця смерть мала негативним наслідком поширення міфу про містичне "прокляття фараона", яке начебто переслідувало всіх археологів, які зазіхнули на спокій царя.

Неабияк сприяли розповсюдженню цього міфу і журналісти. Зокрема британський часопис "Times", який отримав ексклюзивне право на висвітлення дослідження гробниці Тутанхамона.

Скарби гробниці Тутанхамона. Фото: Девід Бертон

Роботи в гробниці з певними перервами тривали до кінця 30-х років ХХ ст. Зрештою саркофаг з мумією царя після її обстеження залишили в гробниці, а весь інвентар відправили до Єгипетського музею старожитностей в Каїрі.

Експозиція знахідок з гробниці Тутанхамона зайняла майже половину другого поверху музею. Документацію експедиції Картера і зокрема безцінний фотоархів експедиційного фотографа Девіда Бертона зберігають в Інституті Грифітса в Оксфордському університеті. Ці матеріали оцифровані та доступні для он-лайн перегляду.

Фото: Девід Бертон

Тутанхамон в Києві

Час від часу найвизначніші витвори з гробниці Тутанхамона відправляють на експозицію в різні частини світу. Лише один раз виставка з назвою "Скарби гробниці Тутанхамона" відвідала СРСР.

В січні – лютому 1975 року виставка відбулася в Державному музеї українського образотворчого мистецтва (нині – Національний художній музей України).

Спершу скарби Тутанхамона планували показувати в Музеї Західного та Східного мистецтва, але враховуючи проведений в 1972 році ремонт у Державному музеї українського образотворчого мистецтва, вирішили експонувати старожитності саме там через можливість прийняти більшу кількість глядачів.

Загалом на виставці було показано 50 артефактів різних типів: золота маска, ювелірні вироби, меблі, дерев’яна модель човна, зброя, статуї та статуетки, алебастрові посудини та дві глиняні таблички з Амарнського дипломатичного архіву. Виставка мала шалений успіх, її побачили тисячі людей.

За спогадами музейної співробітниці Національного художнього музею, яка в 1975 році була наглядачем у залі виставки, одним з найпопулярніших запитань відвідувачів було, чи є в музеї комора прибиральниці.

Адже саме тоді в прокат вийшов комедійний фільм "Як вкрасти мільйон" ("How to Steal a Million") режисера Вільяма Вайлера з Одрі Хепберн і Пітером О’Тулом в головних ролях. А ще людей надзвичайно дивував біля маски Тутанхамона озброєний автоматом охоронець. Такого в радянських музеях до цього ніколи не бачили!

Популярний фільм "Як вкрасти мільйон" з Одрі Хепберн і Пітером О’Тулом в головних ролях.

Останні дослідження

Початок XXI ст. приніс нові відкриття і навіть сенсації, пов’язані з Тутанхамоном і його гробницею. В 2010 році Міністерство старожитностей Єгипту оприлюднило результати досліджень 2007–2009-х років ДНК низки мумій – представників царської родини другої половини XVIII династії.

Вони показали, що Тутанхамон є сином індивіда, знайденого в гробниці KV 55 у 1907 році, якого вважають Ехнатоном. Матір’ю Тутанхамона згідно з проведених аналізів була жінка, чия мумія відома як "молода дама" з гробниці KV 35, яка ще й виявилась рідною сестрою чоловіка, чию мумію знайшли в KV 55.

Якщо ж ці всі генеалогічні побудови правильні, то Тутанхамон не був ані сином Нефертіті, ані Кейе, а сестри Ехнатона – однієї з п’яти доньок Аменхотепа III.

До того ж в Тутанхамона виявили європеоїдні гени, що свідчить про міждинастичні шлюби царів XVIII династії з правителями Хетської або Мітаннійської держав, населення яких складали індоєвропейські народи.

Антиурядові протести

Неабиякої шкоди старожитностям з гробниці Тутанхамона завдали події антиурядових протестів, що відбувалися на площі Тахрір навпроти Каїрського музею старожитностей в січні 2011-го.

Попри заходи безпеки, створені протестувальниками задля охорони музею від мародерів, 30 січня група вандалів все ж таки проникла до його будівлі і зруйнувала низку артефактів з гробниці. Під час подій "єгипетської революції" 2011 року, на жаль, акти вандалізму спіткали і кілька провінційних музеїв Єгипту.

Єгипетський Музей старожитностей в Каїрі (Cairo Egyptian Museum). Фото: Микола Тарасенко

Тутанхамон планує переїзд

У 2018-му році старожитності з гробниці Тутанхамона мають змінити свою "прописку" і "переселитися" до нового місця експонування – ним стане заснований у 2008 році Великий Єгипетський музей в Гізі, поблизу пірамід.

Наразі на повну силу працює Консерваційний центр. Експозиційні ж приміщення ще перебувають на стадії будівництва, яке завершиться цього року, тоді новий музей стане головним місцем експонування колекції знахідок з гробниці Тутанхамона. Сюди перевезуть близько 70% артефактів, в тому числі – золоту маску, саркофаги та ювелірні прикраси.

Фото: Девід Бертон

Новий музей розташований поряд з військовою частиною та ретельно охороняється. Водночас із відкриттям нового музею відбудеться велика виставка з 165 предметів з гробниці Тутанхамона, яка пройде в містах різних країн світу і триватиме 7 років. Розпочнеться вона наприкінці березня цього року в Лос-Анджелесі.

Фото: Девід Бертон

Виставка-копія

Зі зрозумілих причин події 2011-го року призвели до помітного зменшення туристів до Єгипту, а відвідування тимчасових виставок скарбів Тутанхамона все ж таки є нечастими і не можуть дати повного розуміння всього комплексу знахідок і значення відкриття.

Відтак німецькому єгиптологу Вольфгангу Веттенгелю (Wolfgang Wettengel) спало на думку організувати виставку копій старожитностей Тутанхамона і його гробниці.

Цей проект реалізовано в 2013 році. Була створена велика експозиція площею понад 5000 кв м. Тут можна було побачити не тільки надзвичайно майстерно виконані копії речей з поховання Тутанхамона, але й точну копію самої гробниці і кожної її кімнати в такому вигляді, в якому їх побачив Картер у 1922 році.

Виставка копії скарбів і гробниці Тутанхамона, Кельн. Фото: Микола Тарасенко

Всі реконструкції фахово виконано на основі експедиційних фотографій Бертона, а над їхнім створенням працював цілий колектив єгиптологів. Окрім цього, на виставці задіяні найсучасніші мультимедійні засоби і демонструють фільми про відкриття гробниці Тутанхамона і життя Картера.

Є в експозиції і оригінальні документи: листи і малюнки Картера, особисті речі учасників експедиції, щоденники, фотографії тощо. Звичайно, цей проект є комерційним, середня вартість квитка на таку виставку становить 20 євро. Втім, це в будь-якому випадку дешевше, ніж туристична поїздка в Єгипет.

Виставка встигла пройти в різних містах Європи, а її успіх навіть спонукав до створення її "двійника", що дозволяє одночасно демонструвати її в різних куточках світу.

Ідейний творець цієї фантастичної експозиції Веттенгель в 2015 році поділився з автором цієї статті, що має бажання привезти її і в Україну, але наразі перешкоджають реалізації цього наміру відомі перешкоди – війна на Сході, що, на думку організаторів, поки створює певні ризики.

Нові приміщення

Однак мабуть, найбільшою сенсацією останніх років, пов’язаною з Тутанхамоном, стало "відкриття" нових потаємних приміщень в його гробниці. Приводом для їхнього пошуку стала стаття британського єгиптолога Ніколаса Рівза (Nicholas Reeves), який вивчає правління цього царя та його старожитності протягом багатьох років.

Стаття мала назву "The Burial of Nefertiti?". Приводом для його гіпотези став аналіз поверхонь, вкритих розписом, північної та західної стін похоронної камери Тутанхамона за надзвичайно високоточними фотографіями, зроблені Інститутом консервації Гетті в 2009 році під час реставраційних робіт.

На погляд вченого, за розписом розташовані замуровані входи до двох приміщень, де, на його думку, має бути поховання Нефертіті, частину гробниці якої використали для нового власника, а вхід до її поховання замаскували розписом.

Розташування потаємних кімнат в гробниці Тутанхамона за даними археолога Ніколаса Рівза

Ця стаття викликала неабияку дискусію серед науковців. Японські фахівці на чолі з Хірокацу Ватанабе виявили бажання зробити геолокаційне дослідження в гробниці Тутанхамона і зрештою, в 2016 році, тодішній Міністр старожитностей Мамдох ель-Даматі оголосив, що сканування виявило два схованих приміщення, до яких не добрався Картер, і де розміщені металеві та органічні об’єкти. Хоча він і зазначив, що ці результати є дещо суперечливі з технічних причин.

На "Другій конференції по Тутанхамону" в Каїрі відбулася жвава дискусія щодо подальших дій у гробниці, адже спроби добратися до схованих кімнат призведуть до неминучого пошкодження розпису.

Зрештою прийняли рішення про відмову від будь-яких дій в гробниці допоки не знайдуть нові геофізичні докази наявності приміщень та не розроблять план їхнього дослідження.

Нарешті, в 2017 році, Міністерство старожитностей повідомило про намір провести остаточні роботи з виявлення потаємних кімнат у гробниці Тутанхамона, але без зазначення їхнього терміну.

Є надія, що це дослідження може відбутися напередодні роботи Міжнародного конгресу єгиптологів, запланованого в 2019 році в Луксорі.

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Микола Тарасенко

доктор історичних наук, український єгиптолог та археолог. Старший науковий співробітник відділу Близького та Середнього Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України