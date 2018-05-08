Постання українсько-єврейської ідентичності: Йоханан Петровський-Штерн і його нова книжка

- Я думаю, що в кожному випадку ми маємо розглянути конкретні ситуації.

Я розглядаю Григорія Борисовича Кернера, свого роді мільйонера зі слободи Гуляйполе, який вирішив зробитись не Коломойським, а новим українсько-єврейським Шевченком.

Розглядаю людину з російсько-ідишемовної родини в Чернівцях, який вирішив також стати не Фрідманом, а українським Симоненком.

Це важливий для них вибір і важливий момент. Що вони шукають в українській літературі?

Я думаю, вони шукають себе, пригнічених євреїв, які не мають повноцінного існування ані в своїй культурі, яка абсолютно задавлена в радянські часи, соціально задавлена за часів Російської імперії. Вони шукають можливість знайти себе в іншій пригнобленій культурі і стати в цій культурі чимось, щоб підсилити себе і підсилити цю культуру.

Це зустріч двох колоніальних культурних середовищ, мов, традицій, світоглядів. І з оцього відбуваються дуже цікаві моменти. Люди, які абсорбуються в українське інтелігентне середовище, не шукають для себе можливості абсолютно позбутися єврейських рис, як це робить, наприклад, Альбер Камю, коли шукає місця у французькій культурі, чи як це робить Франц Кафка, шукаючи для себе німецькомовне середовище.

Це люди, які створюють щось нове і дуже важливе в українській культурі, а саме подвійну ідентичність. І ці подвійні ідентичності маніфестуються в літературі, в художній літературі, в поезії, в прозі, інших текстах. За допомогою цих текстів я намагаюсь окреслити момент подвійної ідентичності, подвійних лояльностей, яка дає можливість привнести в українську літературу єврейську традицію і зробити єврейську традицію україномовною. Це абсолютно непересічна справа.

- Тут хочу перепитати, чи ті митці в момент спроби набути україномовної української ідентичності мислять українську культуру як пригноблену. Це ж часто буває в імперіях: меншини ніби змагаються, кого більше пригноблюють. Коли ти належиш до пригнобленої єврейської меншини, не так легко роздивитися у людях з іншої меншини, наприклад, української, теж тих, хто страждає, хто зазнає утисків.

Ізраїль Кулик - український поет Іван Кулик

- Дивіться, один з моїх героїв, один з п’яти героїв цієї книжки – Ізраїль Юдович Кулик, який народився на початку ХХ століття в місті Умань. Він у якусь хвилину вважає себе людиною, яка має докластися до розвитку української художньої культури.

Ходить по селах і малює українські витинанки, писанки. І в нас, до речі, залишилися його скетчі 1908, 1909, 1911 років. А потім він робить в Уманському середовищі охорони пам’яток доповідь, і про цю доповідь пише газета "Рада" в Києві, яку, як ми знаємо, спонсоровану на той час Чикаленком, це одна з небагатьох україномовних газет початку ХХ століття. І вони пишуть, що в Умані такий-то Кулик зробив доповідь про українські фольклорні етнографічні пам’ятки.

І все, там може три рядки, але за цими рядками стоїть, перепрошую, 14-літній Ізраїль Юдович Кулик, якій стає Іваном Юліановичем Куликом. Він пише одну за одною збірки української поезії, перекладає ритми американського музичного фольклору на українську мову, створює першу українську антологію американської поезії…

- Навіщо ця мімікрія під Івана Кулика? Навіщо Ізраїлю Кулику перетворюватись на Івана?

- Ви знаєте, я цьому присвятив 5 сторінок ув книжці, і я не певен, що можу це моментально переповісти і переказати. Він шукає для себе українську ідентичність. І він шукає можливостей стати українським літератором, поетом, діячем. Він ним стає.

Він засновує "Гарт" в Канаді, допомагає створити "Гарт" в Україні, засновує декілька інших пролетарського кшталту організацій, пролетарських літературних організацій в Харкові у другу половину 1920-х років.

Він, коли приїздить до Харкова 1917 року, приєднується до українських більшовиків. Його просить Затонський або хтось інший з числа харківських більшовиків виступити з промовою перед козацьким полком, який вагається, чи залишитись із українськими більшовиками, а чи взагалі піти під московських більшовиків.

І цей маленький рудий із веснянками Ізраїль Юдович Кулик, себто, Іван Юліанович Кулик, вітається з козаками, розмовляє з ними – і вони роблять його головою цього козацького загону. Це такі напіванекдотичні ситуації, але їх багато в моїй книжці.

- Далі в нас є ще 12 хвилин, щоби трохи більше познайомитися з героями та героїнями цієї книжки. Я для слухачів їх назву: Грицько Кернеренко, Іван Кулик, Раїса Троянкер, Леонід Первомайський, Мойсей Фішбейн. Думаю, варто з кожним і кожною з них познайомитися ближче, але спершу поставлю таке, загальне запитання: для цих п’ятьох героїв, про яких ви пишете, вхід в українську культуру був входом в українську мову також? Вони її вивчали, набували, з нею працювали?

- Це дуже цікавий момент. Вони всі вивчали українську мову.

Поет Григорій Кернер (Грицько Кернеренко)

Грицько Кернеренко до того, як став Грицьком Кернеренком, живе в стовідсотково російськомовному середовищі в Гуляйполі. Оскільки він єврейського походження, то навіть із грошима не може потрапити до університету в Одесі, Києві, Петербурзі чи Москві, тому що іноді російські чиновники не беруть хабарів, а існує numerus clausus, себто лише 1% євреїв вони візьмуть до університету, а всі інші мають піти деінде.

Тому він їде в Мюнхен, вчиться працювати з інженерією, вчиться займатися речами, пов’язаними з сільськогосподарськими справами, тому що в його тата Бориса Кернера в Гуляйполі є заводик.

І він повертається назад, починає писати українські книжки, починає писати українську поезію, прозу, драматургію, казки. І, звичайно, для нього українська мова – це вивчена українська мова. Читає він чимало, виписує книжки з Києва.