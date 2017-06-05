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Українська правда
Історична правда

Суд призупинив рішення Баштанської міськради про повернення комуністичних назв. ДОКУМЕНТ

05.06.2017
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Баштанський районний суд Миколаївської області 2 червня призупинив дію рішення Баштанської міської ради про повернення старих назв ряду вулиць, які раніше були перейменовані в процесі декомунізації.

Про це повідомляє сайт "Преступности. НЕТ" з посиланням на прес-службу прокуратури Миколаївської області. 

 
 

Як повідомляла "ІП", 25 травня сесія міськради м. Баштанка Миколаївської області ухвалила повернути старі назви вул. Небесної Сотні, Підпільників ОУН, Д. Боровика і М. Василенка. Вони стали називатися, відповідно, вул. Баштанської Республіки, Васляєва, Ватутіна та Горького.

Український інститут національної пам’яті у листі на адресу Баштанської міської ради оскаржив дане рішення, а також спрямував відповідні звернення до СБУ та Генпрокуратури.

2 червня Миколаївська прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом повторного перейменування.

"Так, у зв'язку з прийняттям 25.05.2017 Баштанською міською радою рішення щодо повернення старих назв низці вулиць у місті Баштанка, які раніше були перейменовані у процесі декомунізації, зареєстровано кримінальне провадження, а рішення міської ради оскаржено до суду із клопотанням про зупинення його дії", - йдшлося в повідомленні прес-служби прокуратури.

На думку прокуратури дії міських депутатів містили ознаки злочину за ч.2 ст. 436-1 Кримінального кодексу України - виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, вчинені особою, яка є представником влади.



Теми: декомунізація, Миколаївщина, топоніміка
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