Польща затримала росіянку – розпалювачку ворожнечі з Україною

Ще чотирьом особам заборонено в’їзд до Польщі. Усі вони брали участь у розпалюванні польсько-української ворожнечі, зокрема в галузі історичної політики.

Агентство внутрішньої безпеки затримало громадянку Російської Федерації Катерину Ц., що була учасницею гібридних дій передає Польське Радіо.

Як повідомив речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин, затримана росіянка перебувала в Польщі від 2013 року. Найближчим часом вона має бути видворена з Польщі.

Крім Катерини Ц., ще чотирьом особам заборонено в’їзд на територію Республіки Польща. Усім п’ятьом особам інкримінують участь у розпалюванні польсько-української ворожнечі, підриванні польської точки зору на історичну політику і заміні її російською точкою зору, намаганні "консолідувати проросійські середовища в Республіці Польща" навколо цих сфер.

"З матеріалів Агентства внутрішньої безпеки випливає, що ці п’ять осіб здійснюють на території Польщі ворожу діяльність. Звідси рішення про затримання і видалення Катерини Ц. і про чотири додаткові клопотання у справі заборони в’їзду на територію Республіки Польща", – сказав Станіслав Жарин.

За його словами, дії Агентства внутрішньої безпеки відбуваються згідно з законом про іноземців, і на цій основі направлено документ про видалення Катерини Ц. з Польщі.

Як повідомлялося, у ніч на понеділок в Обухові невідомі спалили частину меморіалу жертвам Голодомору.