"Діди воювали, а вони стріляли нам в спину"

Денис Самигін _ Четвер, 22 червня 2017, 12:11

"УПА стреляли в спину нашим дедам, красноармейцам! Это не наши герои! Это предатели, приспешники Гитлера. Деды победили, и мы победим украинских нациков!"

Такими мыслевирусами пыталась заразить украинцев вслед за советской – российская пропаганда.

Цель – поссорить украинцев между собой, сделав слабее, а затем, навязать свою волю и демонтировать независимость Украины.

Стравливание между собой - это "любимая", хрестоматийная стратегия спецслужб Москвы. Олег Калугин, некогда - руководитель внешней разведки КГБ, вспоминает про "активные мероприятие по усилению американо-французских разногласий". Так вот, кажется, от проверенных методов никто в Кремле отказываться не планировал.

Отвечая на вопрос, кого "предавала" Украинская повстанческая армия мы неизбежно упремся в фундаментальный вопрос: а кто же такие большевики? И почему УПА с ними воевала?

Две простые мысли с советских времен вбивают в головы про УПА. 1. Бандеровцы – предатели, помогали Гитлеру. 2. Бандеровцы – головорезы-бандиты.

Но если посмотреть на события первой половины 20-го столетия – то мы видим, что именно большевики предали Россию, которая была их родиной.

Потом именно СССР стал союзником нацистской Германии.

И именно большевики, а не бандеровцы, создали один из самых кровавых режимов за всю мировую историю.

Масштабы трагедии большевизма еще не до конца осознаны. Хотя эти злодеяния на улицах наших городов и сел происходили по историческим меркам недавно.

Поэтому, когда советская пропаганда обвиняет УПА, – это похоже на обвинения серийного убийцы в том, что его жертва, защищаясь, ударила агрессора по лицу.

Воины УПА имели мужество встать на защиту своего края от завоевателей, кровавых фанатиков, разрушавших храмы и забиравших собственность.

Деды воевали? Деды предавали

Галиция никак не могла предать СССР. До 39-го года этот край никогда не входил ни в Российскую империю, ни в большевистскую Россию. Она была частью Австрийской империи, а потом - Польши.

В 1918-1919 годах украинцы воевали с полякам за Галицию. Украинцы проиграли тогда, но продолжили сопротивление в виде террористической деятельности.

В 1939 году большевики добрались и до границ Галиции. Но украинцы почему-то не сказали: "Милости просим, взрывать наши церкви, расстреливать людей, забирать нашу собственность!". Украинцы продолжили борьбу.

В сентябре 1939 года СССР в качестве союзника Гитлера вторгается в Польшу. Так большевики оказались в городах и сёлах Галиции и Волыни. Потом они занимают страны Балтии, нападают на Финляндию и аннексируют Бессарабию.

В 1940 году немцы воюют с англичанами и французами. Гитлер уже взял Париж. Именно в это время СССР (а не "бандеровцы") посылают Гитлеру поезда с сырьем и продовольствием.

На фоне союза Гитлера и Сталина смехотворно выглядят "изобличающие" фразы об украинских националистах: "На Нюрнбергском военном трибунале были документально зафиксированы контакты лидеров Организации украинских националистов с немецкой военной разведкой Абвер".

Ведь эти контакты ОУН осуществляла с главным союзником СССР – гитлеровской Германией!

"Благодарю Вас, господин министр, за поздравления. Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной", - так звучал ответ Сталина на поздравления Риббентропа с днём рождения в декабре 1939 года.

Більше про цей епізод - у публікації "Гітлер – Сталіну: З днем народження!"

СССР создавал культ Великой Отечественной, так как это была уже война большевиков. И избегал истории Первой мировой, где Российская империя потеряла убитыми, по разным оценкам, от 0,8 до 1,7 млн человек. Ведь в 1917 Ленин получал колоссальные суммы денег от противника России в Первой мировой - Германии. Так будущие создатели СССР помогли Германии. Но об этом не хочется вспоминать.

Хотя даже Путин это понимает и "прицельно" критикует большевиков как предателей: "Уникальная ситуация в истории человечества. Мы проиграли проигравшей Германии — по сути капитулировали перед ней, она через некоторое время сама капитулировала перед Антантой. Это результат национального предательства тогдашнего руководства страны, это очевидно, они боялись этого и не хотели об этом говорить, замалчивали и несли на себе этот крест. … Огромные интересы страны были положены ради партийных интересов одной группы, которая хотела стабилизировать свое положение у власти".

"Мировой пожар в крови — господи благослови"

А не виновны ли сами большевики и СССР в развязывании Второй мировой войны?

Декларация об образовании СССР в 1922 году открыто бросает вызов всему миру: "[СССР] послужит верным оплотом против мирового капитализма и новым решительным шагом по пути объединения трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую Советскую Республику".

В своей известной поэме "Двенадцать", написанной Александром Блоком во время октябрьского переворота, он зафиксировал витающие в атмосфере революции мыслевирусы: "Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем. Мировой пожар в крови — господи благослови!".

И еще фраза: "Революционный держите шаг! Неугомонный не дремлет враг! Товарищ, винтовку держи, не трусь! Пальнём-ка пулей в Святую Русь".

За словами были дела.

Попытка московских большевиков провести переворот и захватить власть в Германии состоялась уже в 1923 году! Затем последовало отчаянное участие большевиков в гражданской войне в Испании 1936-39 годах.

Лев Троцкий, одно из главных действующих лиц большевицкого переворота, впоследствии убитый по приказу Сталина в 39-ом году, в своей статье "Двойная звезда: Гитлер-Сталин" делает признание о том, что агрессивный режим Гитлера в Германии возник именно как ответ на агрессивный режим большевиков:

"Тоталитарный режим Гитлера вырос из страха имущих классов Германии перед социалистической революцией. Гитлер получил мандат от собственников, какою угодно ценою спасти их собственность от угрозы большевизма и открыть им выход на мировую арену".

Там же Троцкий отмечает, что у Сталина нет сил вести войну с Германией, поэтому-то Сталин и решил стать сателлитом Германии.

Истоки террористической ментальности СССР

Историк Анна Гейфман в книге "Революционный террор в России, 1894–1917" обращает внимание на феномен зарождения в Российской империи философии "нового терроризма": постепенное слияния революционера и бандита.

Россия стала местом создания, по определению некоторых западных историков, самой первой в современном мире террористической организации - "Народная воля". В 1881 году её члены убили императора Александра II.

При этом "прогрессивная общественность" России поначалу даже поддерживала революционный терроризм за его жертвенность и борьбу с "ненавистным самодержавием".

Но из прицельных и "обоснованных" по политическим мотивам терактов революционный терроризм постепенно деградировал до бандитизма.

На рубеже ХІХ и ХХ столетий царская Россия, внешне одна из мощнейших держав мира, была с головою погружена в революционный террор, наводивший ужас и на госслужащих и на общество.

По подсчётам исследовательницы, с октября 1905 года, только за год, террористами в России было убито 3611 госслужащих.

Анна Гейфман, пишет:

"Постепенно слияние революционера и бандита потеряло свой исключительный, индивидуальный характер, оформляясь в тенденцию моральной деградации революционного движения в целом, достигшую своего апогея в начале века, когда практические действия постоянно растущего числа радикалов позволяли квалифицировать их как "террористов нового типа", нередко не отличимых от обыкновенных убийц".

Автор, ссылаясь на свидетельства Татьяны Вулих, революционерки, тесно связанной с грузинскими террористами, отмечает, что Сталин был главным лидером боевой организации на Кавказе.

Сам он не принимал участия в актах, но ничего не происходило без его ведома.

Наибольшую известность грузинским революционерам-террористам принесло ограбление 1907 года – "тифлисский экс". Прямо на центральной площади грузинской столицы большевики бросили бомбы и расстреляли две кареты банка, убив и ранив десятки прохожих.

Налетчики успешно скрылись, забрав 250 тис рублей – около 5 млн долларов США в современных деньгах, по одной из оценок.

В те годы российский терроризм был широко известным по всей Европе. По словам Надежды Крупской, описавшей в мемуарах жизнь с Лениным в Швейцарии, в 1907 году в Женеве "все только и говорили о русских экспроприаторах".

Еще один аспект, который мог повлиять на большевиков – это так называемые "провокации": активное использование царской охранкой двойных агентов в среде террористов-революционеров, как метод борьбы с ними.

Психически неуравновешенные агенты предавали поочередно и революционеров и охранку друг-другу. Часто убивали самих кураторов из охранки, или даже первых лиц государства.

Убийство Столыпина в Киевском оперном театре, в присутствии Николая II совершил бывший агентом полиции Дмитрий Богров. Возникала атмосфера всеобщего недоверия: "Как полиция могла допустить такую халатность? Или это заговор в самой охранке?".

Анна Гейфман пишет:

"Вероятно, никто так не символизирует террористичес­кие основы советского режима, как сам Сталин.

Его ран­няя карьера профессионального революционера, включая многолетнее участие в сомнительных мероприятиях на Кавказе, наложила сильный отпечаток на стиль его руко­водства. …

Президент США Франклин Рузвельт заметил, что, хотя он ожидал увидеть в главе советского государства джентльмена, в Кремле он нашел бывшего кавказского бандита.

В проведении своих фантастических планов по формированию жизни и умов людей путем революции сверху Сталин полагался на помощь своих подчиненных, чьи опыт, идеология и психология были продуктом крас­ного бандитизма.

Эти представители изнанки революции смогли полностью воплотить все свои устремления при сталинизме, который нуждался в их помощи снизу.

A сам Сталин, типичный революционер нового типа, ока­завшийся обладателем почти абсолютной власти, сумел "успешно" закончить беспрецедентный эксперимент по­строения сложнейшей репрессивной системы, основан­ной на государственном терроризме".