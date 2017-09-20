Кабачки і картопля на... могилах героїв Армії УНР. Де влада Житомирщини?

Андрій Ковальов _ Середа, 20 вересня 2017, 11:13

Меморіал Армії Української Народної Республіки у Базарі на Житомирщині незабаром завалиться?

Вихідними я та Павло Подобєд в рамках діяльності Благодійний фонд "Героїка" здійснили поїздку до селища Базар на Житомирщині, де знаходиться могила де поховані 360 героїв-учасників Другого Зимового Походу Армії УНР.

Зараз ми відзначаємо 100-ліття Української Революції, зовсім скоро будемо вшановувати 100-ліття початку Другого Зимового Походу, а Меморіал на місці найдраматичніших подій Української Революції, місце останнього бою нашої регулярної армії розвалюється!

Я чесно кажучи шокований тим, що коїться на Меморіалі. Вся територія заросла травою, яку вже давно ніхто не косить, вся гранітна плитка, якою застелено територію Меморіалу покручена корінням і травою. Всі гранітні меморіальні таблиці посунулися, земля з-під гранітних хрестів зсунулася і вже видно бетонний фундамент. Ще трохи і хрести впадуть.

Хрест на могилах 359 героїв бою з червоними окупантами

Кілька секцій з паркану випали і були вкрадені. Одразу під меморіалом з трьох сторін люди садять городи. Кабачки і картопля ростуть буквально на Меморіалі.

З іншого боку дві покинуті хати де садки заросли справжніми хащами! Людям абсолютно байдуже, що це місце, де російські окупанти на чолі з Котовскім розстріляли 360 вояків Армії УНР.

Розстріл полонених українських вояків кіннотниками Котовського

Очевидно для місцевого старости та новоствореної місцевої громади - ця могила нічого не означає. Просто шукає і вбиває байдужість місцевої влади. За нашими оцінками Меморіал у Базарі вже взимку може завалитися.

23 травня цього року у Базар приїздив голова Житомирської області державної адміністрації і обіцяв подбати, щоб Меморіальний комплекс у Базарі поремонтувати, але минуло вже три місяці, рівно за два місяці - 21 листопада, ми будемо вшановувати 96 річниці трагедії під Базаром, а тут як то кажуть "і кінь не валявся".

Базарська трагедія. Котовський і червоні проти петлюрівців

Меморіал під Базаром - це пам'ятка історії місцевого значення, а мав би бути пам'яткою національного значення як Меморіал Героїв Крут, адже в Героїці Армії УНР - Крути і Базару завжди згадувалися, як приклад найбільшого героїзму, але і як приклад трагедій наших Збройних сил у 1917-1920-х роках.

Пам'ятник у Базарі виник завдяки старанням колишніх вояків, українців з Британії на чолі з майором Святомиром Фостуном. Українці з Британії виховані на героїці Армії УНР і Другого Зимового Походу за свої гроші провели ексгумацію, впізнання та перепоховання всіх воїнів, впорядкували могили Армії УНР у сусідніх селах, подарували Україні розкішний меморіал, який знищує людська байдужість і не знання історії.

Пам'ятний знак, встановлений організаторами облаштування місця пам'яті - членами Об'єднання вояків-українців у Великій Британії на чолі зі Святомиром Фостуном

Шановні представники влади Житомирщини, будь ласка не ганьбіться. Я навіть не говорю про ганьбу перед живими людьми, не ганьбіться перед загиблими вояками, які у 1921 році у боротьбі з російським окупантом віддали найдорожче- власне життя.

На що чекає влада Житомирщини? Очевидно, що прийдуть волонтери і за власний кошт все впорядкують?