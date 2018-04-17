Спалили найстарший бароковий палац Лівобережжя

Територія Слобідської України зберегла не так і багато палацево-паркових ансамблів. До 1917 року тут знаходилося більше 1500 садиб, з яких вціліло не більше сотні. Вчора, 16 квітня 2018 року Україна втратила пам’ятку архітектури національного значення – палац Шидловських у Старому Мерчику.
Ця унікальна садиба привертала увагу мистецтвознавців і перед революційними збуреннями 1917-го року. Її вважали єдиною в регіоні збудованою в стилі французького класицизму, або як його тоді називали "Луї XVI".
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Палац у Старому Мерчику. Фото Георгія Лукомського, 1914 рік
Палац, служби і парковий ансамбль збудував Слобідсько-Український віце-губернатор, дійсний статський радник Григорій Шидловський.
Історики архітектури намагались знайти автора цього унікального для України архітектурного ансамблю. Одним він нагадував творіння Мерліні, іншим – школи Баженова. Але ніхто так і не довів достовірного авторства.
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Північний фасад
У другій половині ХІХ століття садибою володів інженер Євген Духовський. У радянські часи у колишній садибі розташовувався Харківський ветеринарний технікум.
У 1990-ті технікум закрили. Палац почав руйнуватися. Садово-парковий ансамбль занепав.
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Інтер'єр однієї з кімнат палацу
Між тим палац у Старому Мерчику міг би слугувати для харківців чудовим місцем відпочинку. Він знаходиться лише на відстані, яку автомобіль долає за півгодини, а електричка – за годину.
У палаці можна було організувати картинну галерею, музей, концертний зал. У службових прибудовах – готель і ресторан. Парк міг прийняти для відпочинку сотні відвідувачів. Але господаря для цього скарбу не знайшлося.
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Палац у 2004 році. Фото Андрія Парамонова
Спроба законсервувати об’єкт у 2007 році провалилася. Грошей не вистачило навіть на те, щоб повністю накрити палац новим дахом. Активісти дванадцять років – з 2006 року – намагалися докричатися до влади. Але палац це не врятувало.
Символічна виставка "Похорон Старого Мерчика" не пробудила інтерес ані у громадськості, ані у чиновників.
І ось вчора пожежа знищила перлину.
Як свідчать пожежні Валківського районного підрозділу МЧС, вони прибули для гасіння пожежі у Старий Мерчик о 22:00 15 квітня.
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Фото: sq.com.ua
За іншими джерелами, перші розрахунки пожежних з’явилися тільки о 5:00 16 квітня.
Пожежа почалася через підпал. Чи був у цьому злий намір, чи необережність – сказати складно.
Пожежа почалася у правому крилі палацу, на другому поверсі, де не було частини даху. Частина балок прогоріла і обвалилася тут швидше. Вогонь поширився у інші частини будівлі. До обідньої пори 16 квітня обвалився дах у центральній частині палацу, а о 16:00 – і лівого крила.
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Згоріло все, що могло згоріти. Фото Андрія Парамонова, 16 квітня 2018 року
На 18:30 у центральній частині і лівому крилі догорали перекриття між підвальним і першим поверхом. Перекриття у правому крилі інтенсивно горіли.
Пожежні гасили пожежу одним розрахунком, час від часу від’їжджаючи за водою.
Не поспішати – це була така команда?!
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Фото Андрія Парамонова, 16 квітня 2018 року
Є і інші питання. Чому не залучили пожежні команди Харкова? Чому ніхто не керував гасінням пожежі? Як реагував на пожежу власник – Управління архітектури Харківської облдержадміністрації?
На ранок 17 квітня нам залишилися обгорілі стіни палацу. Говорити про те, як добре вони збереглися, рано. Ми не знаємо, наскільки постраждала від вогню цегляна кладка.
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Палац догоряє. Фото з facebook Антона Бондарєва
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Фото з facebook Антона Бондарєва
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Фото з facebook Антона Бондарєва
Але вже зараз ясно: у Старому Мерчику сталася катастрофа. На відновлення палацу в бюджеті нема ані копійки. Залучити інвесторів – пуста справа. Навколо – огидне запустіння.
Балки палацу були зроблені з 300-літніх дубів, яких сьогодні в Україні нема. Палац повністю вигорів, осипалася баракова ліпнина кабінету-музею Духовського, постраждали і деталі фасаду.
Це перший крок до того, що місцеві мешканці розберуть палац у Старому Мерчику на цеглу.
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