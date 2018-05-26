Штат Міссурі визнав Голодомор геноцидом проти українців

26.05.2018

Тільки сьогодні стало відомо, що штат Міссурі ще у квітні приєднався до визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило посольство України у США.

Посольство опублікувало відповідну прокламацію, яку видав губернатор штату Ерік Гретенс.

"Дякуємо народу США за солідарність та підтримку України у відновленні історичної справедливості у пам'ять про мільйони жертв, які померли від свавілля режиму Сталіна", - заявили українські дипломати.

За даними нашого посольства, станом на сьогодні Голодомор визнано геноцидом у 11 американських штатах.

Нагадуємо, що на початку травня Голодомор геноцидом визнав штат Канзас.