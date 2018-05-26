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Українська правда
Історична правда

 ГОЛОДОМОР 1932-1933

Штат Міссурі визнав Голодомор геноцидом проти українців

26.05.2018
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Тільки сьогодні стало відомо, що штат Міссурі ще у квітні приєднався до визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило посольство України у США.

Посольство опублікувало відповідну прокламацію, яку видав губернатор штату Ерік Гретенс.

 

"Дякуємо народу США за солідарність та підтримку України у відновленні історичної справедливості у пам'ять про мільйони жертв, які померли від свавілля режиму Сталіна", - заявили українські дипломати.

За даними нашого посольства, станом на сьогодні Голодомор визнано геноцидом у 11 американських штатах.

Нагадуємо, що на початку травня Голодомор геноцидом визнав штат Канзас.



Теми: Голодомор, геноцид, США, ХХІ сторіччя
Колонки

Ольґерд Бочковський:
Безхребетна Европа

Вони захоплюються тим соціяльним раєм, що має бути в СССР за 50 або 100 років, і не бачать того жахливого пекла, в якому тепер загибають і вимирають міліони совєтського населення. Ніколи й ніде людська гідність не були так принижені та збезчещені, як у сутінку большевицької ГПУ. А проте европейське сумління ані разу не запротестувало проти дикунства большевицької політики.

Джеймс Мейс:
Юридичні аспекти Голодомору

«…є північний сусід, котрий привласнив усі надбання колишнього Радянського Союзу і відмовляється від усіх злочинів, скоєних цим Союзом. І цей сусід постійно висуває територіальні і культурні претензії до незалежної України. Тиск здійснюється поки що на інформаційному фронті, але Україну напевно чекають серйозні випробування».

Василь Марочко:
"Русскій МірЪ" у Феодосії: заборона слова про Голодомор

Я не можу мовчати, коли у ХХI столітті спалюють книги про Голодомор, сприймаючи це як моторошний Голокост у дії. Нацисти в Німеччині спочатку палили книги, а потім спалювали людей. Книжки спалюють в окупованих Криму та Донбасі, а на полях боїв заживо горять "брати слов'яни" - ось вам наслідки реанімації сталінізму, заперечення Голодомору та ревізії минулого (рос.).

Відео
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