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Українська правда
Історична правда

Міноборони РФ опублікувало розсекречені документи про початок німецько-радянської війни. ФОТО

26.06.2018
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Серед опублікованих документів – перша директива військового командування СРСР, бойовий наказ начальника Генштабу Червоної армії Георгія Жукова, написаний від руки через три години після початку війни, а також трофейна карта плану «Барбаросса», яка представлена вперше.

ро це повідомляє видання "Медуза" з посилання на опубліковані документи.

Карта плану "Барбароса"

 

Як зазначено у повідомленні, у 1952 році в Військово-історичному управлінні Генерального штабу Радянської Армії була створена група під керівництвом генерал-полковника А.П.Покровского, яка приступила до розробки опису німецько-радянської війни 1941-1945 років.

Для більш повного і об'єктивного викладу подій початкового періоду німецько-радянської війни 1941-1945 років були сформульовані питання, які стосуються періоду розгортання військ Прибалтійського, Київського і Білоруського особливих військових округів по "Плану оборони державного кордону 1941 року" напередодні війни. Власне, ці документи складають більшість із опублікованої колекції.

 Шифрограма 22 червня 1941 року, 01:45

Серед опублікованних документів – шифрограмма Жукова радянським військам, яка була відправдена о за дві години до початку німецького вторгнення. Шифрогамма попереджає про можливість наступу Вермахта.

Також опублікований наказ Жукова розбомбити Кеніґсберґ і Мемель у відповідь на агресію. 

 Сторінки 2 та 4 наказу Жукова від 22 червня 1941 року

Крім того, Міноборони опублікувало донесення командирів військових частин Червоної армії і нагородні документи з описами подвигів військовослужбовців.

Нагадуємо, що у Житомирі розгорівся скандал через відзначення початку німецько-радянської війни.



Теми: Друга світова війна, архіви, РФ, СРСР, Третій Райх, XX сторіччя
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