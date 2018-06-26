Міноборони РФ опублікувало розсекречені документи про початок німецько-радянської війни. ФОТО

26.06.2018

Серед опублікованих документів – перша директива військового командування СРСР, бойовий наказ начальника Генштабу Червоної армії Георгія Жукова, написаний від руки через три години після початку війни, а також трофейна карта плану «Барбаросса», яка представлена вперше.

ро це повідомляє видання "Медуза" з посилання на опубліковані документи.

Карта плану "Барбароса"

Як зазначено у повідомленні, у 1952 році в Військово-історичному управлінні Генерального штабу Радянської Армії була створена група під керівництвом генерал-полковника А.П.Покровского, яка приступила до розробки опису німецько-радянської війни 1941-1945 років. Для більш повного і об'єктивного викладу подій початкового періоду німецько-радянської війни 1941-1945 років були сформульовані питання, які стосуються періоду розгортання військ Прибалтійського, Київського і Білоруського особливих військових округів по "Плану оборони державного кордону 1941 року" напередодні війни. Власне, ці документи складають більшість із опублікованої колекції. Шифрограма 22 червня 1941 року, 01:45 Серед опублікованних документів – шифрограмма Жукова радянським військам, яка була відправдена о за дві години до початку німецького вторгнення. Шифрогамма попереджає про можливість наступу Вермахта. Також опублікований наказ Жукова розбомбити Кеніґсберґ і Мемель у відповідь на агресію. Сторінки 2 та 4 наказу Жукова від 22 червня 1941 року Крім того, Міноборони опублікувало донесення командирів військових частин Червоної армії і нагородні документи з описами подвигів військовослужбовців.

Нагадуємо, що у Житомирі розгорівся скандал через відзначення початку німецько-радянської війни.