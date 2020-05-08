100 лет назад сегодня Советская Россия признала независимую Грузинскую Демократическую Республику де юре

Георгий Канделаки Депутат Парламента Грузии (2008-2012, 2012-2016, 2016-сейчас), журналист

Члены Учредительного Собрания Грузии избранного в 1919 году

Прошлым летом, комментируя запреты полетов в Грузию, Президент России Владимир Путин, повторил давно утвердившеюся в Москве линию в отношении Грузии, согласно которому, Абхазию и Цхинвальский регион Грузии "подарил" Сталин.

Соответственно, претензии Грузии на этих двух регионах необоснованные и Российские войска там всего лишь восстанавливают историческую справедливость.

При этом, Грузинская Демократическая Республика 1918 – 1921 годов, историческая случайность а вхождение Грузии в Советский Союз, неизбежная закономерность (Да Сталин, Берия, Орджоникидзе, они же все Грузины!)

Взгляд на Российско-Грузинский договор подписанный сто лет назад сегодняразоблачает ложность всей этой мифологии, используемой для оправдания агрессии против Грузии с 1991 года.

Силой этого международного договора Советская Россия не только признала независимость Грузии де юре но и утвердила Абхазию и Цхинвальский регион в ее границах, полностью отказываясь от вмешательства в суверенные дела Тбилиси.

К моменту подписания договора, Грузия не только осуществляла полный контроль над этими провинциями, но и смогла провести там многопартийные выборы как в парламент так и в местное самоуправление.

Подписание договора в Москве Членом Учредительного Собрания Грузии и переговорщиком от имени правительства Ное Жордания Григолом Уратадзе и Заместителем Комиссара по Иностранным Делам РФСР Львом Караханым в присутствии самого Иосифа Сталина стало неожиданным событием для многих так как Советская Россия смотрела на стремление молодой Грузинской республики делать шаги к построению демократического общество с подозрением и опасением.

Григол Уратадзе

Но для Сталина, который и вел политику России в отношении Грузии договор был всего лишь паузой. Именно в этот момент Советская Россия вела масштабную войну с Польшей, чьи войска входили в Киев а попытка вторгнутся в Грузию небольшими частями Красной Армии со стороны Азербайджана несколькими неделями раньше провалились.

Дискуссии в Политбюро ЦКРП(б) по теме Грузии во второй половине 1920 года, также как телеграммы посла РФСР в Тбилиси Кирова свидетельствуют о том что именно Сталин педалировал скорейшее полномасштабное военное вторжение а Ленин предлагал отложить решение "Грузинского вопроса".

Мотив Сталина не трудно разгадать: Если его родина смогла бы выбрать другой путь, путь парламентской демократии и он и партия Большевиков остались бы такими же отвергнутыми грузинским обществом как в момент подписания договора, он с высокой вероятностью потерпел бы крах в борьбе за власть в Кремле.

Лев Карахан

К концу 1920 года Грузия смогла достичь не только внутренней стабильности но и сумела провести многопартийные выборы в Парламент и местное земство (как выяснилось в 2015 году, первая в мире женщина мусульманка Пери Ханум Софиева была избранная на демократических выборах именно в Грузии), существовала свободная пресса и даже суды присяжных.

Сам факт существования такой Грузии предлагал колоссальный контраст с тиранией которая формировалась в России после Большевистского переворота; контраст который охотно подчеркивала западная пресса тех лет.

Несмотря на критику правой оппозиции в Учредительном Собрании Грузии, правительство Ное Жордания наделась что признание независимости Россией открыло бы дорогу к признанию со стороны западных держав.

Уже 26 Января 1921 года, от имени Верховного Совета союзников в Париже, Премьер Министр Франции Аристид Брианд уведомил Министра Иностранных дел Грузии Евгения Гегечкори о решении союзников признать Грузию де юре.

Из стран созданных на просторах Империи, только Финляндия, Польша, Балтийские Страны и Грузия получили такое признание.

Сталин уже не мог ждать. По его настоянию уже 11го Февраля две Красные Армии (девятая и одиннадцатая) вторглись в Грузию с пяти направлений сначала инсценировав восстание в приграничном с Арменией регионе.

Грузия сопротивлялась месяц. Французский корабль даже атаковал наступающую девятую армию в Абхазии что позволило грузинской армии занять Гагру контратакой даже после падения Тбилиси 25 Февраля.

Но 17 марта страна была оккупирована. Начались кровавая бойня. Сталин знал слишком многих с кем он хотел свести счеты. Из 130 членов парламента, в стране остались 108 из которых в разное время было расстреляно 51 а большинство оставшейся в живых репрессировано.

Договор 7 Мая 1920 года

Десятки тысяч потеряли жизни в разных волнах расстрелов и депортаций. Согласно отчеты Конгресса США от 1954 года, только после подавления антисоветского восстания Августа 1924 года было расстреляно несколько тысяч человек через три дня.

Настроение в Грузинском обществе было на столько антибольшевистским что когда Сталин провел встречу в театре в Тбилиси с рабочими в 1921 году (его последняя встреча на грузинском языке), рабочие его освистали как предателя.

Участники встречи вспоминали его слова после нее "Эту страну надо перейти горячим утюгом революции".

Иронично что Кремлевская пропаганда в Грузии сегодня пытается культивировать личность Сталина как символ некого выдуманного антизападного грузинского национализма. Сталин, из бедной семьи, провинциального захолустья, достиг стольного, выиграл войну! Не должны ли патриоты Грузии быт им горды?

Амбивалентное отношение нынешних властей Грузии к советскому прошлому способствует некоторому успеху такой мифологии: С 2012 года в Грузии появилось семь новых статуй Йосифа Виссарионовича.

Искажённая история всего двадцатого века стало сильным оружием в руках сегодняшнего российского руководства против попыток соседей порвать с советским прошлым. Рано или поздно вспоминание таких символов как договор 7 Мая 1920 года вызовет выведет его из строя.