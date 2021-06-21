Романтики, заробітчани та злочинні угрупування "чорного копу"

На світлині - реальний кадр, який зафіксував селянку, яка, відставивши вбік металодетектор, нахилилася, намагаючись викопати те, що щойно подало сигнал. Поруч - велосипед, яким та жінка добирається до місця "чорного копу".

Питається: що змусило її залишити свої кури, гуси, корову та, зрештою, всю домашню господарку, взятися за рискаль і - гайнути у поле на викопування старожитностей..? Не думаю, що вона стала на шлях мародерства лише тому, що їй забракло адреналіну, підгортаючи у себе на городі картоплю чи сапаючи буряки. Причина тут, очевидно, інша і глибша.

В останній час ми вже перестали дивуватися новинам про продаж археологічних знахідок з України на зарубіжних аукціонах. Більшість з цих давніх предметів - здобута "чорними копачами" нелегально, за допомогою металодетектора. Дивує, правда, що наша митниця, час до часу, все ж перехоплює, при спробі вивезти за кордон, деякі з українських старожитностей. Прикро, але в останні роки діяльність отих "флібуст'єрів за старожитностями" стала вже справжньою пошестю на наших полях, в лісах і горах.

Офіційний Київ (маю на увазі профільні міністерства), самоусунувся від цієї проблеми, а постійні і настирливі вимоги громадськості і фахівців навести лад у цій сфері, вже традиційно для себе, ігнорує. На цю тему багато говориться і пишеться, а, між тим, справа з так званим "чорним копом", вже починає становити загрозу національній безпеці України, оскільки до цієї справи підключилася мафія, яка налагоджує свої канали отримання і збуту археологічних артефактів з України (це й не дивно, оскільки у всьому світі, торгівля викопаними старожитностями, за прибутковістю, йде одразу після торгівлі зброєю і наркотичними речовинами).

Що робити? В ідеалі - це прийняти, вже сьогоднішнім складом Верховної Ради, правовий документ, який би, в основному, копіював такі ж законодавчі Акти щодо пошуку металодетектором, які сьогодні діють у цивілізованих країнах світу.

Отож, а як там, у них, у тих зарубіжних країнах, щодо дозволу на пошук археологічних та інших знахідок, за допомогою металодетектора? Скажу, що - по різному, але в більшості держав світу, з таким явищем як "чорний коп", наведено порядок.

Хоча, і тут є свої крайнощі. Приміром, в Ефіопії, Йорданії, ПАР, на Кіпрі існує тотальна заборона на використання металодетекторів при пошуку приватними особами історичних знахідок.

В Саудівській Аравії, яка особливо багата на археологічні пам"ятки, все, що лежить в землі цієї держави - належить Еміру. Хто не згоден - страта. Причому, спроби узаконення тут металодетекторів, навіть ніколи не розглядалися (можливо тому, музеї Саудівської Аравії, сьогодні одні з найбагатших у тому регіоні).

В Ізраїлі, будь-який пошук металодетектором приватними особами, теж, категорично заборонений. Коли когось ловлять, то за це карають реальними тюремними термінами. Натомість, у США ніяких дозволів на використання металодетектора, не потрібно - копай, де хочеш..! Але, тут немає нічого дивного, оскільки на тих преріях і в холодних скелястих горах можна відшукати, хіба що, сліди короткотривалих стоянок індіанців, матеріали з яких цікаві, в основному, для етнографа.

Дещо інакше, до цієї справи, підійшли деякі європейські країни. Загальний рефрен їх правових актів на цю тему - ліцензування металодетекторів і отримання дозволу від Мінкультури, а у деяких випадках - ще й дозвіл від власника земельної ділянки, якщо вона у приватних руках (так є в Австрії, Угорщині, Німеччині, Греції, Іспанії та ін.).

У Великій Британії, коли такий "ліцензований" копач віднаходить на приватній ділянці якусь історично цінну знахідку, то власник тої ділянки автоматично стає в долі, тобто, у грошовому еквіваленті її вартості, оскільки знайдені, у такий спосіб, давні знахідки, британська держава викупляє, причому, пріоритетне право їх викупу мають державні музеї. А за приховування старожитностей, які були знайдені в землі - досить значні штрафи.

В Італії - схожа ситуація: в окремих провінціях дозвіл на пошук з металодетектором не потрібен, а в інших, наприклад, у Тоскані, Лаціо, Калабрії, на Сицилії будь-які розшукування старожитностей за допомогою металодетектора, категорично заборонені.

Україні, на мою думку, не потрібно розробляти якесь власне, специфічне лише для нашої держави, законодавство про металодетекторний пошук. Бо, як підказує досвід, оті "патріотичні законодавчі ініціативи", у нашій державі, майже завжди супроводжуються погано завуальованим грошовим здирством і стимулюють корупцію, як в Києві, так і по регіонах. Варто просто скористатися досвідом країн, які давно вже навели лад із охороною старожитностей на своїх територіях. Чому, досі, цього не зроблено у нас - я не знаю...

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