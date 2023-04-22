Звільнення від «русского міра»

Володимир В'ятрович Історик. Голова Українського інституту національної пам'яті (2014-2019), народний депутат України

21 квітня президент нарешті підписав закон "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", ухвалений місяць тому.

Цей системний документ про звільнення нашої країни від маркерів "русского міра". Відповідно до закону російська імперська політика визнається злочинною та засуджується, пропаганда цієї політики та її символіки забороняється.

Закон набуде чинності через три місяці після опублікування, після чого органи самоврядування і військові адміністрації мають за півроку звільнити публічний простір від символів русского міра: демонтувати пам'ятники й пам'ятні знаки, перейменувати вулиці й інші об'єкти.

Будуть перейменовані й населені пункти, назви яких пропагують російську імперську політику, її діячів чи пропагандистів.

В Україні більше не буде назв і зображень, присвячених суворовим і кутузовим, пушкіним і булгаковим, російським містам і завоюванням. Цінні пам'ятки будуть перенесені до музеїв.

Так само будуть перейменовані населені пункти, назви яких не відповідають стандартам української мови (на кшталт Октябрського чи Южноукраїнська).

Після набуття законом чинності юридичні особи матимуть місяць, щоб вилучити символи російської імперської політики зі своїх назв, документів та символіки. Протягом трьох місяців російські символи мають щезнути і з товарних знаків.

До речі, сьогодні ж президент підписав ще один закон, відповідно до якого для прийняття в українське громадянство потрібно буде скласти іспит не лише з української мови (як було досі), але й на знання Конституції та історії України.