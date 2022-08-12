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IN MEMORIAM: померла Дарія Гусак

Померла зв'язкова Командира УПА Одарка Гусак

12 серпня 2022

Про це повідомив Віктор Рог.

12 серпня 2022 року на 99-му році життя померла легендарна зв'язкова Командира УПА Романа Шухевича, довголітній член ОУН, політв'язень Одарка Гусяк "Нюся".

 
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