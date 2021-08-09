Як би вас позбавили майна в 1917 році

Яків Міркін професор, доктор економічних наук (Росія)

Це - будинок Пушкіних. Він зберігся. І по ньому ми можемо побачити, чим володів середній клас у дореволюційній Росії

З люб'язного дозволу автора публікуємо україномовний переклад уривку з книги Якова Міркіна "Правила необережного спілкування з державою".

Ви - сім'я середнього класу в 1917 році.

Вашу земельну ділянку конфіскують безоплатно. Приватну власність на землю скасовано (Декрет Всеросійського з'їзду Рад від 26 жовтня (8 листопада) 1917 року).

Ваш будинок в місті - його більше немає. Скасовано право власності на земельні ділянки та будівлі в межах міст (в рамках лімітів) (Декрет Ради народних комісарів від 23 листопада (6 грудня) 1917 року).

Розкривають ваші депозитні скриньки в банках і конфіскують все золото (монети і злитки), які там є (Декрет Центрального виконавчого комітету від 14 грудня 1917 року). Якщо ви не з'явитеся самі з ключами, все, що всередині, підлягає конфіскації.

Угоди з нерухомістю заборонено. Вашу квартиру, вашу ділянку землі, вашу дачу неможливо продати (Декрет Ради народних комісарів від 14 грудня 1917 р.). Ви не можете продати сільський будинок (постанова Народного Комісаріату Юстиції від 6 вересня 1918 року).

Всі виплати за цінними паперами припинено. Операції з цінними паперами заборонено. Всі ваші заощадження в цінних паперах стають нулем (Декрет Ради народних комісарів від 4 січня 1918 року).

Якщо ви - письменник, ваші авторські права "переходять у власність народу" (Декрет від 4 січня 1918 року). Будь-який твір (науковий, літературний, музичний, художній) може бути визнано надбанням держави (Декрет Ради народних комісарів від 26 листопада 1918 року).

Анулювання державних облігацій, якими ви володіли (Декрет ВЦВК "Про анулювання державних позик" від 21 січня (3 лютого) 1918 року). Заборона грошових розрахунків із закордоном (Постанова Народного комісаріату у фінансових справах від 14 вересня 1918 року).

Заборона на обіг іноземної валюти всередині країни. У двотижневий термін ви повинні здати всю валюту (Постанова Народного комісаріату у фінансових справах від 3 жовтня 1918 року).

Квартира для середнього класу в Санкт-Петербурзі початку ХХ століття

Вам припиняють платити пенсії вище 300 рублів (декрет Ради народних комісарів від 11 грудня 1917 року).

Було трохи лісу у власності? Більше його немає (Основний закон про соціалізацію землі, 27 січня (9 лютого) 1918 року). У вас відібрано квартиру або будинок в місті. Приватна власність на нерухомість в містах скасована (Декрет Президії ВЦВК від 20 серпня 1918 року). Почалося ущільнення.

Вашої частки в акціонерних товариствах більше немає. Одним за одним йдуть декрети про націоналізацію підприємств, банків, страхових організацій. Видавництв, аптек, нотних магазинів. Приватних колекцій (Щукін, Морозов). "Конфіскувати шахти, заводи, рудники, весь живий і мертвий інвентар". Конфіскації одного за іншим.

"За самовільне залишення посади або саботаж винні будуть притягнуті до революційного суду".

Ви нікому нічого більше не зможете передати у спадок. Право успадкування скасовується (Декрет Центрального виконавчого комітету від 27 квітня 1918 року). Ви нікому нічого не можете подарувати на суму понад 10 тисяч рублів. Право такого дарування скасовується (Декрет Всеросійського центрального виконавчого комітету і Ради народних комісарів від 20 травня 1918 року).

Вам забороняється вивозити за кордон "предмети мистецтва та старовини" (Декрет Ради народних комісарів від 19 вересня 1918 року). Ви не можете більше привозити з-за кордону "предмети розкоші" (постанова Ради народного господарства від 28 грудня 1917 року).

Щоб добити ваше майно - одноразовий надзвичайний десятимільярдний податок з власників (Декрет Всеросійського центрального виконавчого комітетвід 2 листопада 1918 року). Москва - 2 млрд рублів, Московська губернія - 1 млрд рублів, Петроград - 1,5 млрд рублів.

Плюс права місцевих органів "встановлювати для осіб, що належать до буржуазного класу, одноразові надзвичайні революційні податки", які "повинні стягуватися переважно готівкою" (Декрет Ради народних комісарів від 31 жовтня 1918 року).

Вашого майна більше немає. Є фотографії, срібні ложки, ікони, листи і мішечок з обручками і сережками. І пара статуеток. Гроші в банках з'їла гіперінфляція.