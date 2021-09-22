Книги з історії Білорусі

Сяргей Навумчик білоруський політик та журналіст

Підібрав таку літературу з власної бібліотеки - це, звичайно, не повний список. Загалом, здається, що зараз видання книг з білоруської історії - саме те, що, крім усього іншого, сприятиме перемозі та відродженню Білорусі.

Перш за все - дві книги Сагановича та Шибеки.

Генадзь Сагнановіч, Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасьці да канца XVIII стагоддзя. Значуще дослідження від, умовно, кам'яного віку до поділу Речі Посполитої.

Захар Шыбека. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002). Книга продовжує історичну розповідь з моменту, на якому зупинився Саганович та майже до нашого часу.

Валянцін Голубеў. Гісторыя Беларусі ад заканчэння Другой сусветнай вайны да пэрыяду будаўніцтва незалежнай дзяржавы (1945–2016 гг.) Стислий виклад подій, зокрема, тих, що "забуті" провладними істориками.

Тепер - книги про окремі, коротші періоди:

Аляксандар Краўцэвіч. Гісторыя Вялікага Княства Літоўскага. 1248-1377. Захоплюючий опис важливого та цікавого періоду ВКЛ, зроблений одним із наших найкращих істориків.

Зянон Пазьняк. Сэсія Незалежнасьці. Значна частина книги- це стенограма історичної сесії Верховної Ради БРСР 24-25 серпня 1991 року. З коментарями Пазняка. Свідчення остаточного переможного етапу тривалої і болісної боротьби білорусів за Незалежність.

Зянон Пазьняк. Развагі… Ті, кому було 20+ років у 1990 -х, знайдуть свідчення того неспокійного часу, а сьогоднішні 20-річні - дізнаються, що, виявляється, були люди, які пропонували, вигравали та попереджали.

Сяргей Навумчык. Сем гадоў Адраджэньня… (1988-1995). Мені кажуть, що я не можу додавати цю книгу у список моїх видань, оскільки це не книга, а брошура (хоча й 140 сторінок). Проте, якби мені запропонували щось перевидати, я б вибрав це - адже через 15 років публікація залишається єдиним ретроспективним оглядом останньої хвилі національного відродження від її першого до останнього дня. Ну, не моя вина.

Додам, що до цієї книги про діяльність Білоруського народного фронту говорили переважно як про поразку, маючи на увазі 1994 рік - і забували, що політиків, а також спортсменів, варто оцінювати за вершинами - а БНФ був на передовій боротьби за незалежність, яка завершилася перемогою 25 серпня 1991 року.

І, нарешті -

Уладзімер Арлоў, Імёны Свабоды. Із книг Орлова важко обрати одну-дві. Чого варті лише книги-альбоми - "Країна Білорусь", "Велике князівство Литовське", "Вітчизна"... Полочани (і не тільки вони) додадуть "Таємниці історії Полоцька".

Але коли режим буде повалено і виникне потреба у нових підручниках, міністерство освіти може сміливо видавати цю 800-сторінкову книгу - збірку біографічних нарисів про видатних білорусів і навчати старшокласників, доки не будуть видані нові підручники. Насправді тираж має бути значно більшим - у кожній білоруській родині повинна бути ця книга. Той, хто прочитає хоча б п'ять біографій із 365, ніколи не скаже, що "Незалежність впала на білорусів з неба".















