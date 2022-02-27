Чому ж тоді Муравйову вдалося, а сьогодні - дзуськи?

Данило Гайдамаха: Московську історичну травму переможемо мовою і зброєю Москва досі не дала раду з цим приниженням. Вони злі не на Івана Грозного, не на свою неспроможність боротися за власну свободу. Вони досі злі на Крим. І ця маніякальна тяга до півострова, яку вони називають історичною справедливістю – дріб’язкова помста, глибинне бажання стерти кримську землю в попіл

Назар Розлуцький: Совок совком не подолати Мені не подобається термін "фашизм", вжитий щодо російського ладу. Різниця між одним та іншим, як між лайном і делікатесом. Я не буду вдаватися в сотні нюансів у десятках сфер. Скажу тільки, що фашизм - це ідеологія становлення надлюдини, жорстокої, але величної. Надлюдини у надсистемі. Невже те, що відбувається в Росії, хоч якось відповідає цьому.

Володимир Тиліщак: Як валилась імперія Цими днями виповнюється 105 років масових протестів в тодішньому Петрограді, столиці Російської імперії, які отримали назву Лютневої революції і завершились ліквідацією монархії Романових