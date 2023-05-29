Україні потрібні герої і вона їх шанує
Політв’язні комуністичного режиму СРСР нарешті отримають пенсії за особливі заслуги перед Україною. Сьогодні парламент 313 голосами ухвалив у другому читанні і в цілому ініційований мною законопроєкт №8032, що передбачає надання таких пенсій борцям за незалежність України, які були ув’язнені за свої переконання.
Політв'язні комуністичного режиму СРСР нарешті отримають пенсії за особливі заслуги перед Україною.
Сьогодні парламент 313 голосами ухвалив у другому читанні і в цілому ініційований мною законопроєкт №8032, що передбачає надання таких пенсій борцям за незалежність України, які були ув'язнені за свої переконання.
Ці люди, без яких ми б не мали сьогодні вільної України, і яких, на жаль, уже дуже мало залишилося серед нас, отримають надбавку до пенсії у розмірі 4.200 гривень на місяць з подальшою індексацією.
Крім того, з закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" вилучені згадки про радянські нагороди й звання, а перебування на високих державних посадах більше не буде підставою для призначення пенсій за особливі заслуги.
Ще один крок у бік політичної й соціальної справедливості.
Я завжди казав, що там де пам'ятають загиблих - будуть ті, хто захищає живих.
Але нарешті ми пам'ятаємо ще й живих.
Це правильний сигнал українському суспільству, ветеранам і нинішнім борцям за незалежність. Україна - держава, яка вміє бути вдячною. Україна шанує своїх героїв.
Дякую колегам з Парламенту за політичний консенсус у такому важливому питанні. Дякую громадськості та медіа, що роками тримали це питання у фокусі уваги. Низький уклін і подяка борцям, ваш приклад додає сил і віри у перемоги.