Україні потрібні герої і вона їх шанує

Володимир В'ятрович Історик. Голова Українського інституту національної пам'яті (2014-2019), народний депутат України

Політв'язні комуністичного режиму СРСР нарешті отримають пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Сьогодні парламент 313 голосами ухвалив у другому читанні і в цілому ініційований мною законопроєкт №8032, що передбачає надання таких пенсій борцям за незалежність України, які були ув'язнені за свої переконання.

Ці люди, без яких ми б не мали сьогодні вільної України, і яких, на жаль, уже дуже мало залишилося серед нас, отримають надбавку до пенсії у розмірі 4.200 гривень на місяць з подальшою індексацією.

Крім того, з закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" вилучені згадки про радянські нагороди й звання, а перебування на високих державних посадах більше не буде підставою для призначення пенсій за особливі заслуги.

Ще один крок у бік політичної й соціальної справедливості.

Я завжди казав, що там де пам'ятають загиблих - будуть ті, хто захищає живих.

Але нарешті ми пам'ятаємо ще й живих.

Це правильний сигнал українському суспільству, ветеранам і нинішнім борцям за незалежність. Україна - держава, яка вміє бути вдячною. Україна шанує своїх героїв.

Дякую колегам з Парламенту за політичний консенсус у такому важливому питанні. Дякую громадськості та медіа, що роками тримали це питання у фокусі уваги. Низький уклін і подяка борцям, ваш приклад додає сил і віри у перемоги.