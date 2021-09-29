Київські рятівники євреїв: Глаголєви-Єгоричеви та Кончаковські-Листовничі

Праведники народів Світу Тетяна та Олексій Глаголеви, та родина Пасічник. Жінка з камеєю – врятована київська єврейка з родини Пасічник

До 80-річчя трагедії Бабиного Яру Історична правда згадує сміливих та чесних киян, які рятували євреїв від загибелі у Голокості.

Згідно з дослідженням Єврейської Конфедерації України, державний ізраїльський Меморіальний центр історії Голокосту Яд Вашем визнав Праведниками народів Світу 266 людей та родин з Києва та Київської області.

Одна з найбільш відомих київських родин Праведників народів Світу – це Глаголєви-Єгоричеви. Історія цих чистих серцем та відважних людей наштовхує на думку навіть про існування "гену праведності".

Патріарх Глаголєвих, свяченик отець Олександр, був викладачем духовної академії, професором-гебраїстом, поліглотом, знав 18 мов, серед яких – санскрит, латинь, перська, тощо.

Його дисертація - "Старозавітне вчення про янголів" - зараз зберігається у фондах літературно-меморіального музею Михайло Булгакова. Олександр Глаголев був великим другом єврейського народу, та разом із прихожанами зупиняв погроми на Подолі.

Наприклад, саме його запросили виступати офіційним експертом захисту з питань єврейської віри під час справи Бейліса - "кровавого наклепу" на київських євреїв.

Отець Олександр Глаголєв мешкав на Боричевому Току. Його сусідами була родина Булгакових, з якими він товаришував, був духовним наставником Михайла Булгакова, та вінчав письменника. Михайло Булгаков увіковічнив свого духовного наставника під його ж ім'ям, отець Олександр під своїм ім'ям відомий як герой роману "Біла Гвардія".

Свяченик Олександр Глаголев, зупиняв погроми на Подолі та був свідком захисту у справі Бейліса. Духовник Михайла Булгакова

Після революції його запрошували різні країни Європи, як вченого та відомого священика. Проте, він відмовився виїхати до Європи, оскільки не міг кинути паству. Під час Великого Терору у 1937 році був замучений на смерть чекістами. Похований у братській могилі на Лук'янівському кладовищі.

У Олександра Глаголєва були троє дітей – донька Варвара та сини Олексій та Сергій. У 1941 році Олексій Глаголєв кандидат богослов'я, випускник фізматфакультету Київського педагогічного інституту, вирішив прийняти сан. Того ж року він відмовився читати молебень за Гітлера, через що був побитий.

У 1941-43 рр. Олексій Глаголєв служить у подільських церквах, разом з дружиною Тетяною та рідними рятуючи багато життів. Маючи церковну печатку, він видавав документи про хрещення зі слов'янськими іменами київським євреям, рятуючи їм життя.

Його дружина Тетяна – приклад справжнього героїзму. Наприклад, коли гестапо арештували родину Гермайзе та вбили чоловіка та сина, матушка Тетяна пішла до гестапо. У 1941 році воно було розташовано у будинку за адресою Володимирська 33.

Як згадує онука Олександра Глаголєва, Праведниця України Зоя Глаголєва (Шуранова), на будинку по вулиці Володимирській висів стяг зі свастикою. Усі кияни інтуїтивно переходили на протилежний бік вулиці, щоб не проходити під стягом зі свастикою.

У гестапо Тетяна Глаголєва дала свідчення, що заарештована Людмила Гермайзе – німкеня. І хоча раніше чоловік та син Гермайзе були вбиті як євреї, свідчення Глаголєвої врятувало їй життя.

Тетяна Глаголєва

Олексій та Тетяна Глаголєв визнані Меморіальним комплексом історії Голокосту Праведникам народів Світу. Разом з ними Праведниками визнанні їх діти, Микола та Магдалина.

Микола Глаголев – 1928 року народження, після війни закінчив мехмату Київського політехнічного інституту, працював інженером в Челябінську, Корсунь-Шевченківському і в київському інституті ім. Патона, займався проблемою зварювання в вакуумі.

Магдаліна Пальян (Глаголева), 1921 року народження, була лікарем, педіатром-кардіологом. У 1941-43 рр. Микола та Магдалина брали участь у порятунку євреїв від загибелі. Сьогодні діти Миколи та Магдалини мешкають у Києві. Також, у Києві мешкає наймолодша донька Олексія та Тетяни, Марія Олексіївна.

Другий син Олександра Глаголева, Сергій, у роки Другої Світової був на фронті. Герой Другої Світової війни. У Києві лишалася його дружина Марія Глаголєва, у дівоцтві – Єгоричева. Уся родина Єгоричевих визнані Яд Вашем Праведниками народів Світу. Ось члени цієї родини.

Олександра Єгоричева (в дівоцтві – Масленнікова) походила з купецької сім'ї з Курська. У неї було багато дітей. Людмила (убита ҐПУ в 1925 році), Тетяна, Павло, Клавдія, Марія, Зінаїда (померла підлітком), Микола (помер немовлям).

У 1941 році Олександра разом із дочками Клавдією, Тетяною і Марією жили в Києві. Вони давали притулок, допомагали підробляти документи і рятували від загибелі єврейські сім'ї Києва. Їм допомагав Праведник, брат Олександри, Григорій Масленніков.

Сергій Глаголев, його дружина Марія Глаголева (Єгоричева) (Праведниці народів Світу), мати Марії Олександра Євгоричева (Праведниця народів Світу), та врятована від загибелі у Бабиному Ярі Ірина Міркіна

Глаголева (Єгоричева) Марія, 1903 року народження – дружина Сергія Глаголева, викладач музики, професор бельканто. За понад 40 років педагогічної діяльності з її творчої майстерні вийшли сотні видатних оперних виконавців.

Всі роки окупації родина Єгоричевих переховувала у себе Ізабеллу і Ірину Міркіних. Батька Міркіних, відомого київського лікаря Наума Міркіна, вбили в Бабиному Яру. Цю історію розповідають у фільмі Слово Праведника.

Олексій Глаголєв помер у Києві у 1972 році. Багато років після війни, як священик та син страченого НКВД Олександра Глаголєва, переслідувався КҐБ, які навісили на Олексія Глаголева вигадані борги. Усе життя він не мав можливості просування по службі.

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З 28 вересня у літературно-меморіальному музеї Михайла Булгакова відкрита виставка "Дім, що рятує", присвячена до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Виставка розповідає про дві родини рятівників євреїв, пов'язаних з Булгаковими. Перша – це родина Глаголєвих-Єгоричевих. Під час підготовки виставки про Глаголевих, були знайдені нові відомості про рятівників – родину Листовнічих-Кончаковських, власників будинку № 13 на Андріївському узвозі.

Як зазначають у музеї, "саме у В.П. Листовнічого знімала булгаківська сім'я другий поверх. Василю Листовнічєву, архітектору, інженеру, педагогу, почесному громадянину Києва, присвячена постійна музейна виставка".

Микола і Інна Кончаковські з дітьми в 1941-43 роках жили в "будинку Листовнічого" (Андріївський узвіз, 13, будинок-музей Михайла Булгакова).

У роки Голокосту у них жили сім'я Славенцових – Павло, Юрій і Дарина і Марія Горбачовська. Остання мала яскраву зовнішність, і багато хто знав, що вона єврейка. Кончаковські-Листовничі багато разів рятували їх. У 1994 році легендарний Ілля Левітас, голова Єврейської ради України, визнав родину Кончаковських-Листовнічих Праведниками Бабиного Яру.

Праведники Бабиного Яру Кончаковські-Листовничі



Хто такі Праведники

Праведники народів Світу у єврейські традиції – це не євреї, які дуже сильно допомагають чи допомагають єврейському народу. у 1953 році в Ізраїлі був прийнятий закон про створення Меморіального комплексу історії Голокосту Яд Вашем.

Було вирішено, що рятівники євреїв у роки Голокосту, які виявили найвищій рівень людяності та героїзму – робили це безкорисливо, усвідомлюючи, що рятування життя єврея може призвести до загибелі усієї родини рятівника – мають отримати особливу вдячність. Такі герої отримають звання Праведник народів Світу.

Яд Вашем (Єрусалим) сьогодні знає про понад 2600 українських сімей, визнаних Праведниками.

Диплом Яд Вашем Праведника народів Світу Олексію та Тетяні Глаголевим та Марії Пальян

Єврейська рада України, під головуванням Іллі Левітаса, на початку 1990-х заснувала два українських звання для тих, хто по різним причинам не отримав звання Праведника народів Світу. Наприклад, рятував за гроші, або ж по віку був замалим. Це звання Праведник України та Праведник Бабиного Яру. Також є українське звання Дитя Праведника.