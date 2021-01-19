Щоденник Скотта: табір, стара хатина та день відпочинку

Від редакції: 25 листопада 1910, британський капітан Роберт Скотт тільки-но збирався покинути Нову Зеландію і вступити у гонку з норвежцем Руалем Амундсеном за право першим встановити свій рідний прапор на південному полюсі.

Із люб'язного дозволу автора "Історична правда" публікуватиме щоденникові записи керівника британської експедиції, що розміщуються на Фейсбук-сторінці "Полярний щоденник капітана Роберта Скотта".

Четвер, 12 січня





Знову цілий день яскраве сонце, але по обіді – холодний вітер з SSW. Знову маємо гарне нагадування про те, яке укриття надає нам наше розташування. Цієї ночі анемометри на Спостережному пагорбі показують вітер у 20 миль на годину, ми ж у своєму видолинку відчуваємо лише незначні подуви.





Перевезення почали вранці, як і зазвичай. Сім поні і собачі упряжки тяжко працювали весь ранок. Я зробив шість ходок з п'ятьма собаками. Вперше вів їх на сибірський манер.



Було нескладно, але я постійно в найважливіші миті забував російські слова: "кай" – праворуч, "чуй" – ліворуч, "хат-та" – прямо, [тут пропуск у пам'яті та щоденнику] – рушай, "пор" – стій. Навіть цей короткий досвід змусив мене задуматись над тим, щоб змінити спосіб їзди на такий, який краще відповідав би нашим потребам.

Я схиляюся до того, що нам потрібні менші команди собак, а погонич має бути за саньми. Втім, ще зарано ухвалювати такі рішення, значно більше інформації в нас буде після подорожі для облаштування складів.



По обіді з корабля надіслали звістку, що всі припаси вивантажено. Залишились тільки баранина, книги, картини і піанола. Тепер ми справді самодостатня партія, готова до всіх негараздів. Ми НА БЕРЕЗІ за вісім днів після прибуття – дуже гарний результат.





В хатині вже можна жити, але, мабуть, ми не заселимося в неї ще з тиждень. Тим часом тесля продовжить облаштовувати темну кімнату та інші приміщення, а також закуток Сімпсона.





Печерна партія має поступ, але прорубка криги для комори – це повільна і кропітка робота. Однак, коли її буде завершено, результат буде просто приголомшливий.





Завтра почнемо відправляти баласт на корабель. Поні доведеться перевезти на санях тонн із тридцять. Хатня і печерна партії продовжать працювати; почнемо підготовку до облаштування складів. Сьогодні по обіді обговорив усе це з Боверсом – він справжній скарб! Всі твої думки схоплює на льоту і, очевидно, цілком розуміє суть справи.

Домовився з Мірзом сходити завтра з кількома псами на Гат-Пойнт перевірити кригу та оглянути околиці. З тим, як складаються обставини, у нас до кінця місяця не має виникнути труднощів із відправкою складської партії, але треба буде, щоб поні перетнули мис без вантажів.