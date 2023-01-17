Про Бандеру, а також Хмельницького, Мазепу, князя Святослава тощо

Вахтанг Кіпіані Журналіст, історик, головний редактор сайту "Історична Правда"

Теза 1. Національних героїв шанують не за вчинки, а за відомий конкретному поколінню образ цих вчинків.

Грубо кажучи, що робила реальна фігура ми не знаємо точно (сумарний наклад книг про провідника ОУН, приміром, за всі роки незалежності - не більше кількох десятків тисяч примірників, а нормальної наукової біографії, яка б не була ідеологічно заангажованою, на мій погляд, нема).

Але його образ, вибудований літературою, кіно, комуністичною та націоналістичною пропагандою, усною пам'яттю та масовою культурою нам багатьом дає позитивну силу і ми цією силою б'ємо ворога.

І це нормально - це всюди по світу так.

Теза 2. Якщо добре розбиратись у реальних вчинках історичних фігур бажання бути їхнім безоглядним фанатом, здебільшого, зникає.

Загал справді не знає реального Бандеру (чи реальної ОУН). Не знає полеміки між Шептицьким і ОУН навколо політичних убивств у 1930-х.

Не знає полеміки між двома ОУН у 1940-му і братовбивством після цього. Не знає нічого про діяльність СБ під час війни (пошукайте, що казав Василь Кук про "Смока", приміром).

Не хоче знати реальні наслідки українсько-польської війни та катастрофи на Волині. Не знає нічого про політичні скандали, взаємопоборювання і, так, знову убивства у кінці 1940-х у таборах DP.

Не знає нічого про розкол у 1954-му. Не знає нічого про боротьбу між ОУН(б) і середовищем Уряду УНР у екзилі, який об'єднав всі інші політичні діаспорні партії тощо.

Звісно, хтось знає і їм ок, але якщо всі ці сюжети реально пояснювати і розповідати, то кількість людей, які будуть вважати, що все ок і до цього руху нема питань - буде меншою.

І це стосується не тільки націоналістів, а будь кого і будь чого. Чим більше знаєш - тим більше питань і менше захоплення. Це очевидно.

Теза 3. Суспільна пам'ять справді дуже коротка. Не далі як у 2010-му вийшла колективна збірка "Страсті за Бандерою", яка була наслідком пів сотні статей.

У нинішній полеміці її навіть не згадують, а вона вийшла не сто, а всього дванадцять років тому! І там всі ключові історики і публіцисти дуже розлого і з величезною масою матеріалу полемізували між собою.

Сьогодні тисячі неофітів починають "з чистого аркуша". Що і смішно, і сумно, і тупо навіть.

Теза 4. Дискусія навколо Бандери - це політична і світоглядна дискусія, частина процесу національного будівництва. Ми маємо її пережити.

Бандера - цікава і важлива історична постать. Без нього і його руху не можна зрозуміти феномен опору сьогодні. Героїка ОУН і УПА дає велику силу тим, хто сьогодні знищує окупантську нечисть.

Гімн українських націоналістів "Зродились ми великої години..." став гімном ЗСУ, а націоналістичне вітання - Слава Україні! Героям Слава! - тепер частина нашої національної культури.

Націоналістичний міф про Бандеру - симпатичний, бо він про героя, який любив Україну понад усе і віддав за неї життя. Ми всі підспівуємо "Батько наш Бандера", бо ненавидімо його убивць і тролимо їх.

Але критика і обговорення реальних дій, відсіювання міфології у наукових дискусіях - це норма, це те, що відрізняє нас від Росії. І так - голову треба тримати холодною.

І, звісно, не вважати ворогами тих, хто не погоджується з одним з поглядів на нашого національного героя.

Але тут не треба забувати, що Москва, Варшава і не тільки інвестували у дискредитацію Бандери чималі ресурси і частина з них виглядають цілком респектабельно у вигляді томів на тисячу сторінок.

І закладені у них наративи потім стають однією з "точок зору".

Теза 5. Це "не на часі". Говорити правду для багатьох ніколи не на часі. Війна іде за свободу. Зокрема за право говорити те, що спершу викликає гнів і шок. Бо втрата ілюзій - це завжди боляче.

У моєму уявленні - глорифікація частиною суспільства національного героя Степана Бандери та наукове, спокійне, "без гніву і пристрасті" дослідження всіх аспектів його життя і діяльності - не суперечать одне одному. Нам своє робить.

І головне - Москва має бути знищена. Бандера одобряє.













