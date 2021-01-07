Усі розділи
Допомогти проекту

У Львові спаплюжили Меморіал Небесної сотні

У Львові 6 січня правоохоронці затримали 20-річного хлопця та 19-річну дівчину, які намалювали графіті на стіні Меморіалу Небесної сотні

7 січня 2021
 

Близько 3:00 патрульні, проїжджаючи повз Меморіал Небесної сотні, помітили 2 людей, які наносили графіті на підпірну стіну.

Порушниками виявились 20-річний хлопець та 19-річна дівчина.

Біля них стояли балончики з фарбою.

Правоохоронці відвезли порушників у Галицький відділ поліції. Там дільничний склав на них протоколи за порушення благоустрою.

Розмір штрафу визначить адміністративна комісія районної адміністрації.

Теми
Дивіться також
Біля могили агента НКВД Миколи Кузнєцова у Львові виявили підкоп
У Львові перепоховали 428 жертв політичних репресій
У Львові туристу загрожує до 5 років в'язниці за появу у шапці з символікою СРСР
In Memoriam. Колеги, студенти та друзі діляться спогадами про Ігоря Скочиляса
IN MEMORIAM: Помер історик Ігор Скочиляс
Тексти

Чому ми святкуємо Різдво не як усі?

Світові релігії розглядають буття у форматі вічності та безконечності простору. Водночас вони надто зосереджені на ідеї встановити конкретний момент, коли відбулася або має відбутись певна подія. Так нещодавно іронічно зауважив один з авторів американського часопису The Economist. Йдеться і про суперечки у християнстві щодо дати святкування Різдва Христового та Великодня. В одних Церквах — це 25 грудня, в інших, зокрема Православній Церкві України (ПЦУ) та Українській Греко-Католицькій Церкві (УГКЦ) — 7 січня.
25 грудня 2019 — Олег Павлишин

Президент-невдаха. Яка з нього користь?

Президент-невдаха найкраще гострить лезо сокири демократії. Президент-невдаха – це тест на дурнєопірність суспільства, а також – краш-тест для держави. Виявляється, невдахи страшенно корисні для народовладдя.
20 травня 2019 — Олександр Зінченко

Розчинитися в обіймах. Чорногорська історія

Розмови про реванш сьогодні ширяться не лише Україною. У Чорногорії до державного керма зовсім нещодавно дотягнулися політики, які навіть не приховують своєї орієнтації на сусідню Сербію і симпатій до Москви
5 січня 2021 — Олексій Мустафін

"Якщо якесь лихо нагряне, то згодом усе налагодиться". Листи Карла XII з України

У шведських архівах зберігаються власноручні листи Карла ХІІ, у яких він згадував Україну та козаків. Наприкінці ХІХ століття вони були опубліковані. Але ніколи досі не перекладались українською мовою і, швидше за все, не були відомими українським історикам
4 січня 2021
Всі тексти «Історичної правди»
Коротко
7 січня, 09:11

У Львові спаплюжили Меморіал Небесної сотні

6 січня, 14:24

Арештована коляда 1972 року: світлини й документи онлайн

6 січня, 09:26

Стрічка «UKE / ЮКІ - Історія перемог вільних українців» вийшла в онлайн-прокат

6 січня, 08:53

Уряд дозволив витрачати державні кошти на ювілеї Лесі Українки, Василя Стефаника та Григорія Сковороди

Всі новини