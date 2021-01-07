У Львові спаплюжили Меморіал Небесної сотні
У Львові 6 січня правоохоронці затримали 20-річного хлопця та 19-річну дівчину, які намалювали графіті на стіні Меморіалу Небесної сотні
7 січня 2021
Близько 3:00 патрульні, проїжджаючи повз Меморіал Небесної сотні, помітили 2 людей, які наносили графіті на підпірну стіну.
Порушниками виявились 20-річний хлопець та 19-річна дівчина.
Біля них стояли балончики з фарбою.
Правоохоронці відвезли порушників у Галицький відділ поліції. Там дільничний склав на них протоколи за порушення благоустрою.
Розмір штрафу визначить адміністративна комісія районної адміністрації.