У Львові спаплюжили Меморіал Небесної сотні

Чому ми святкуємо Різдво не як усі? Світові релігії розглядають буття у форматі вічності та безконечності простору. Водночас вони надто зосереджені на ідеї встановити конкретний момент, коли відбулася або має відбутись певна подія. Так нещодавно іронічно зауважив один з авторів американського часопису The Economist. Йдеться і про суперечки у християнстві щодо дати святкування Різдва Христового та Великодня. В одних Церквах — це 25 грудня, в інших, зокрема Православній Церкві України (ПЦУ) та Українській Греко-Католицькій Церкві (УГКЦ) — 7 січня.

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Розчинитися в обіймах. Чорногорська історія Розмови про реванш сьогодні ширяться не лише Україною. У Чорногорії до державного керма зовсім нещодавно дотягнулися політики, які навіть не приховують своєї орієнтації на сусідню Сербію і симпатій до Москви