Щоденник Майдану. Про що ми тоді думали

"Ладно, давайте серьезно. Вот кто сегодня до полуночи готов выйти на Майдан? Лайки не считаются. Только комментарии под этим постом со словами "Я готов". Как только наберется больше тысячи, будем организовываться".
"Спочатку було слово". Революція Гідності розпочалася "помахом крила метелика". Метеликом став український журналіст Мустафа Найєм. Коли стало ясно, що президент Янукович відмовляється від підписання Угоди про Асоціацію із Європейським Союзом, Мустафа написав:
Ладно, давайте серьезно. Вот кто сегодня до полуночи готов выйти на Майдан? Лайки не считаются. Только комментарии под этим постом со словами "Я готов". Как только наберется больше тысячи, будем организовываться
Дві хвилини по дев’ятій ввчері 21 листопада 2013 року Мустафа Найєм звернувся до своєї аудиторії із закликом:
Встречаемся в 22:30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей. Перепост всячески приветствуется!
"Ладно, давайте серьезно. Вот кто сегодня до полуночи готов выйти на Майдан? Лайки не считаются. Только комментарии под этим постом со словами "Я готов". Как только наберется больше тысячи, будем организовываться".