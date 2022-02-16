Усі розділи
Допомогти проекту

Незалежність без зірочки

Наші конфлікти з Росією мають, крім всього іншого, ще й понятійний вимір. «Труднощі перекладу» постають не лише через різні мови, але й різні світоглядні установки. Наприклад, в Росії дуже специфічне розуміння таких понять як «незалежність» та «республіка».

16 лютого 2022
 
Ілюстрація Георгія Ключника

Для початку з'ясуємо, як ми їх трактуємо.

У парадигмі національно-визвольних рухів, в якій ми досі перебуваємо, незалежність – це можливість контролювати територію (свою землю), самостійно формувати владу і політичний курс, мати свою символіку і плекати ідентичність, бути на рівних представленим у спільноті народів.

Навіть, коли є розуміння власної слабкості і вразливості, ідеал незалежності досяжний. Незалежність – це також і право самостійно обирати та міняти сильнішого покровителя, об'єднуватись у союзи і виходити з них за потреби.

Республіка – може бути синонімом суверенітету або антитезою монархії (своєї власної або монархії поневолювача). Республіканізм може означати також і більш патріотичні та консервативні цінності на противагу "зашироким" демократії, лібералізму чи космополітизму.

У російському сприйнятті ці поняття сильно вихолощені.

Класичний марксизм виростав на критиці імперіалістичного колоніалізму Вікторіанської доби. Хоча протягом ХХ століття світ стрімко розвивався, радянська ідеологія відмовлялася помічати позитивні зміни "за бугром". Світоглядна ортодоксія в Росії пережила навіть СРСР, відкинувши тільки пусті гасла та вицвілі стяги.

Суть підходу у тому, що справжня незалежність ототожнюється зі здатністю до автаркії. Отже справді незалежними можуть бути лиже дуже небагато держав – гегемонів глобального чи регіонального рівня. Незалежність більшості інших – це фікція, маніпулятивне гасло, що слугує інструментом гібридної боротьби між реальними гравцями на геополітичній шахівниці.

Тобто ця інша, несправжня незалежність не відкидається, а специфічно трактується і застосовується. Це – незалежність* (із зірочкою). Наприклад, за потреби, можна допустити проголошення незалежності* Білорусі, Молдови, Казахстану в 1991 році. Хвилюватися немає підстав, адже вони все одно нездатні до незалежності (від Москви). Або, щоб покарати Грузію, можна визнати незалежність* Абхазії. З точки зору Москви, і справді нема принципової різниці між незалежністю* України і "ДНР". Просто у них поки різні спонсори такої незалежності*.

 

Ще більш ортодоксальне сталінське розуміння незалежності*. Воно полягало в тому, що "справді незалежними*" є радянські республіки у тісному союзі з Москвою. А незалежність* буржуазних республік – несправжня. Бо, щоб бути незалежними*, а не просто незалежними** (дві зірочки), варто позбутися у себе влади іноземного капіталу.

Подібність незалежної радянської Росії з незалежними** буржуазними республіками (наявність атрибутів державності) і, водночас, їх відмінність від незалежних* радянських республік (без атрибутів державності) до уваги не бралася.

Тим часом радянський формально етнофедеративний устрій вихолостив ще й поняття "республіка". Воно стало трактуватися як "провінція", інколи – більш незалежна* провінція. Радянський Союз складався з республік. Їх створювали і скасовували в угоду поточному партійному курсу. Коли говорили, що щось відбувалося "з республіками", "у республіках", то мали на увазі – десь на окраїнах імперії.

У пізньо- і пострадянську добу усіляких республік вродило як грибів після дощу. Парад суверенітетів. Вони могли з'являтися в межах РФ, або ззовні – значення не мало. Тому, наприклад, у Москві спочатку досить несерйозно поставились до незалежної* Чеченської Республіки Нохчі-Чоь.

А в на території Карачаєво-Черкесії (менша за Рівненську область) до кінця 1991 року проголосили аж 5 (!) окремих республік. Проросійські сепаратистські утворення за межами РФ також сприймали всього лише як такі ж незалежні* республіки.

Країна-республіка має бути обов'язково "банановою", такою як Республіка Анчурія з роману О.Генрі "Королі та капуста". До речі, це приклад "буржуазної" літератури, яка в СРСР всіляко популяризувалася – було аж дві екранізації за мотивами твору.

 

У цьому контексті несподіваним і вдалим рішенням було виключити слово "республіка" з офіційної назви України в 1991 році. Російські оглядачі та експерти виявилися настільки непризвичаєними до такого, що й досі подекуди помилково чи механічно пишуть "Українська Республіка" в своїй аналітиці. Показово, що сама Росія також не захотіла називатися "республікою". Вже краще "федерацією"!

В Україні та інших нових незалежних державах до понять "незалежність" і "республіка" вже звикли ставитися більш серйозно, відповідально. Одним з побічних наслідків цього є швидша і гостріша реакція на появу самопроголошених республік та оголошення ними незалежності(*). Сама декларація сприймається нами як щось фатальне, як справді замах та територіальну цілісність. Для Росії, натомість, серйозність своїх сепаратистських намірів треба доводити кров'ю.

Теми
Дивіться також
Альбом унікальних світлин за 30 років незалежності презентували та виклали у вільний доступ
АНОНС: Презентація фотоальбому унікальних світлин «Незалежність. Найкращий час»
У Чернігові утворено організації учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті
Фольклористка розповіла, як з’явилася пісня «Батько наш — Бандера»
Лех Валенса: “Польща та Україна приречені бути разом”
Колонки

Іван Синєпалов: Щоденник Скотта: себе не одуриш – справи у нас кепські

Себе не одуриш – справи у нас кепські. У кожного по-своєму: у Вілсона досі болить нога і він не наважується іти на лижах, але найгірше з Евансом, який нас серйозно непокоїть. Сьогодні зранку він несподівано виявив на нозі величезний пухир. Це затримало вихід, бо йому треба було переналаштувати кішку. Інколи я боюсь, що йому з часом стає тільки гірше, але вірю, що він знову прийде в порядок, коли зможемо йти на лижах рівномірно, як сьогодні по обіді.
16 лютого 2022

Максим Майоров: Незалежність без зірочки

Наші конфлікти з Росією мають, крім всього іншого, ще й понятійний вимір. «Труднощі перекладу» постають не лише через різні мови, але й різні світоглядні установки. Наприклад, в Росії дуже специфічне розуміння таких понять як «незалежність» та «республіка».
16 лютого 2022

Володимир В'ятрович: Vergangenheitsbewältigung, або німецьке "подолання минулого"

Направду, якби німецький уряд керувався історичними причинами своєї нинішньої зовнішньої політики, він мав би демонструвати світові приклад найактивнішої військової допомоги Україні як способу подолання того реального минулого в якому саме наша країна була однією з найбільш постраждалих від німецької окупаційної політики в роки Другої світової.
15 лютого 2022

Маркіян Лубківський: Напередодні. Косово-99

Сьогоднішні непрості події повертають мене спогадами у березень 1999 року, коли у вечірні години 24 березня того року розпочалася кампанія НАТО проти режиму Слободана Мілошевича. Цьому передувало загострення ситуації на Косово, провал перевірочної місії ОБСЄ на чолі з Вільямом Вокером, переговори в Рамбуйє, оголошення воєнного стану, евакуація дипломатичних місій.
14 лютого 2022
Всі колонки
Коротко
16 лютого, 09:27

У Вашингтоні пройде благодійний концерт українського піаніста до Дня Героїв Небесної Сотні

16 лютого, 08:37

В Єгипті знайшли засоби для бальзамування, яким понад дві тисячі років. ФОТО

16 лютого, 08:25

На Прикарпатті планують відновити церкву з фільму «Тіні забутих предків». ВІДЕО

16 лютого, 08:06

Інститут нацпам’яті оприлюднив програму вшанування Героїв Небесної Сотні

Всі новини