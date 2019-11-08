До конкурсу на голову УІНП допущено вісім претендентів
Після складання тесту з іноземної мови було "відсіяно" частину кандидатів на посаду голови Українського інституту національної пам’яті.
Список тих, хто був допущений до конкурсу, з'явився на сайті НАДС.
З сімнадцяти зареєстрованих кандидатів вибули (не склали тест або не прийшли на нього) дев'ятеро - отже, до конкурсу допущено восьмеро.
Список виглядає наступним чином:
1. Руденко Сергій Борисович. Кандидат культурології. Фахівець з музейної справи. Доцент Київського Національного університету культури та мистецтв.
2. Решетченко Дмитро Володимирович. Кандидат історичних наук. До березня 2019 року - начальник відділу Центрального державного архіву зарубіжної україніки.
3. Шамайда Тарас Анатолійович. Громадський діяч. Згідно декларації - співробітник Управління справами Апарату Верховної Ради України. Автор "Історичної правди".
4. Яблонський Василь Миколайович. Кандидат історичних наук. Доцент Національного університету "Києво-Могилянська академія". Перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень.
5. Жижиян Петро Миколайович. Редактор сайту "Сегодня".
6. Савченко Євгеній Олександрович. До звільнення в 2019 році - старший майстер лісу державного підприємства "Київський лісгосп".
7. Джердж Сергій Федорович. Кандидат політичних наук. Голова Української республіканської партії.
8. Дробович Антон Едуардович. Кандидат філософських наук. Старший викладач Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.