До конкурсу на голову УІНП допущено вісім претендентів

Два рукостискання до Грушевського. Моя зустріч з Надією Суровцовою «Знаєте, у нас мешкає одна жінка… Вона може вам допомогти… Вона знає все… Якщо ви не боїтеся…» Я до сих пір пам’ятаю своє щире здивування. Чого б я мала боятися?!"

Кшиштоф Чижевський: Джадт мав абсолютний слух на живі ідеї "Якщо ти був Нобелівським лауреатом, але говорив нудно, то твоя позиція і дискусії завмирали. Це окрилювало людей справді на рівних говорити одні з одними та створювало іншу ієрархію, не таку, яка була раніше. Тоні мав той авторитет, щоб скасувати існуючі ієрархії".

Поляки встановили дубовий хрест на могилі воїнів УПА Вандалізм на місцях поховання воїнів УПА в Польщі обурює не лише українців.