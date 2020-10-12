Хто похований на горі Монастир?

Володимир Бірчак історик, редактор "Історичної правди", керівник академічних програм Центру досліджень визвольного руху, заступник директора Архіву СБУ (2014-2016).



Коротка передісторія

2–3 березня 1945 року поблизу села Верхрата Томашівського повіту Люблінського воєводства сотня УПА "Месники-2" провела бій з переважаючими силами військ НКВД.

Сили УПА були розпорошені і не очікували облави, через що результати бою із НКВД були справді трагічними: загинули 62 вояки УПА (за іншими даними 66 – В.Б.), а також багато цивільних мешканців Верхрати та сусідніх сіл.

Тіла постанців після бою були зібрані та похоронені у братській могилі на горі Монастир. На цьому місці довший час стояли хрест і недобудований пам'ятник, так як місцева влада не давала на це згоди.

Лише у 2000 році польська Рада охорони пам'яті боротьби і мучеництва на підставі договору між урядами України та Польщі насипала курган й встановила пам'ятник за власні кошти.

На меморіальній таблиці, що знаходилась під хрестом, був напис "Полягли за вільну Україну", а також вказані лише імена, прізвища та дати народження загиблих.

Так виглядав пам'ятник на горі Монастир



Вандалізм

Пам'ятник за погодженням і за фінансування польської влади був встановлений посеред лісу на горі Монастир, що поблизу села Верхрата Підкарпатського воєводства у Польщі.

У червні 2015 року невідомі вандали зафарбували гранітний хрест і знищили надмогильну плиту з іменами воїнів, які загинули навесні 1945 року у боях з радянськими військами з НКВД.

Лише у лютому 2017 року працівники меморіально-пошукового підприємства "Доля", що при Львівській обласній раді, почистили від фарби осквернений вандалами хрест на могилі-кургані воїнам УПА та спробували відновити меморіальну таблицю.

Відчищений пам'ятник воїнам УПА на горі Монастир, село Верхрата, Підкарпатське воєводство, Польща Фото: Галина Терещук, Радіо Свобода

Звертали увагу на ці безчинства і польські активісти. Так, 3 листопада 2019 року вони разом із українцями повʼязали на дерева вишиті рушники біля сплюндрованої у 2015-му могили упівців. На цвинтарі провели спільні польсько-українські молебні. Також польські активісти зачитали звернення до влади у Варшаві, вимагаючи не потурати плюндруванню українських могил.

Черговий акт вандалізму стався вже цього року 20 січня. Невідомі зняли залишки меморіальної таблиці і вкинули їх у яму. Це саме сталося з вишиваними рушниками, які 3 листопада на деревах, що знаходяться довкола могили, повісили представники польської інтелігенції.

ФОТО НАДАНЕ ОБ'ЄДНАННЯМ УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬЩІ



Дипломатія

Вже 27 січня цього року президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з польським колегою в Освенцимі заявив, що польська влада відновить знищену могилу українських військових на горі Монастир у Підкарпатському воєводстві та візьме її під захист.

27-28 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебував із робочим візитом у Польщі. Під час спілкування зі своїм колегою Яцеком Чапутовичем він підкреслив, що Польща й Україна мають підходити до "вкрай чутливого" для обох суспільств історичного питання на основі не лише взаємної поваги, але і синхронізації взаємних рішень.

"Була досягнута певна домовленість між нашими країнами, і Україна відповідно до цієї домовленості зняла заборону на ексгумацію польських поховань в Україні.

Тепер ми очікуємо на ухвалення Польщею рішення щодо відновлення одного українського пам'ятника, і після того, як це буде зроблено, у нас будуть відкриті всі можливості для подальшого розвитку взаємодії в цій царині", - підкреслив глава МЗС України.

Дмитро Кулеба та Яцек Чапутович

У свою чергу міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович відповів: "Відповідні польські установи досліджують прохання української сторони щодо відновлення дошки на Монастирі на могилі громадян України. Думаю, що ці справи будуть вирішуватися відповідними органами, бо це відбувається поза компетенціями МЗС".





Відновлення чи підміна?

Після такої двозначної заяви очільника польського зовнішньополітичного відомства великих надій на відновлення надмогильної плити не було. Однак вчора, в день початку офіційного візиту в Україну Аджея Дуди, у мережі з'являється фото нібито відновленої таблиці на горі Монастир.

Як видно із фото, таблиця зовсім не "відновлена", а підмінена: надписи на ній польською та українською, але найголовніше те, що зник надпис: "Полягли за вільну Україну", а також прізвища та імена бійців УПА.

Дуже складно зрозуміти, навіщо польська влада стирає з могили людей їх імена? Замість виправити ситуацію такі жести здатні тільки спричинити новий скандал.



Реакції

Ситуацію довкола підміни вже прокоментували українські дослідники та політики.

Так, зокрема Голова Українського інституту національної пам'яті (2014-2019), а нині народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович написав:

"П'ять років тому у Польщі вандали зруйнували пам'ятник на могилі вояків УПА на горі Монастир. Це був один з 19 (!) актів плюндрувань українських місць пам'яті на польських теренах за 2014-2019 роки....

Врешті щойно тепер напередодні візиту президента Дуди до нас на могилі з'явився пам'ятник. Але не відновлений, а новий, непогоджений з українською стороною. "Відновлювачі" загубили списки похованих повстанців, не спромоглися відтворити напис "поляглі за волю України".

І тепер цей брутальний крок, який є порушенням угоди між Україною та Польщею, представлятимуть як крок на зустріч. Українська влада може вдати, що не помітила зневаги і говорити про нормалізацію стосунків. Хоч мала б згадати про гідність і те, що справжні партнерські стосунки будуються лише на взаємній повазі".

Відреагував на ці події і заступник начальника управління – начальник відділу обліку та збереження місць пам'яті Управління інституційного забезпечення політики національної пам'яті УІНП Павло Подобєд:

"Напередодні офіційного візиту президента Польщі Анджея Дуди до Києва, на горі Монастир, що в Підкарпатському воєводстві, підмінили надгробок на українській військовій могилі.

На жаль, польсько-українські відносини у цій сфері далекі від ідеальних. Польські колеги боляче реагують на слова про партнерство і паритетність у питаннях політики національної пам'яті. Наразі паритет виглядає таким чином: Україна жадає відновлення одного зі знищених місць пам'яті в Польщі, в обмін на проведення польською стороною нових пошукових робіт в Україні, а отже, створення нових польських меморіальних об'єктів.

Здебільшого йдеться про Західну Україну. Станом на сьогодні існує щонайменше 93 пам'ятники та пам'ятні знаки в Польщі, присвячені діячам і подіям, що пов'язані з історією України та/або українського народу і були встановлені (відновлені) після 1990 р. Аналогічних польських об'єктів в Україні – щонайменше 231. Цифри говорять самі за себе.

Далеко не всі із українських і польських пам'ятників легальні. Кількість польських нелегальних об'єктів в рази перевищує кількість українських. На жаль, з кожним роком ситуація погіршується. Навіть тут заклики української сторони легалізувати українські і польські пам'ятники за принципом "всі на всі" не задовольняють наших партнерів....

Якщо підміна написів на надгробку була здійснена з дозволу польської влади – виникає небезпечний прецедент. Скажімо, чи означає це, що українська сторона в праві вчиняти дзеркально, зокрема щодо польських військових поховань на Личаківському кладовищі? Чи ми знову будемо просити, щоб всі українські пам'ятники в Польщі не ліквідовували в обмін на згоду маркувати прикордонні області України новими польським мілітарними меморіалами?"



Враховуючи ситуацію, що склалася, а також й те, що процес повернення/відновлення оригінальної таблиці на горі Монастир із зазначенням прізвищ та імен вояків УПА може знову розтягнутися на роки, ми вирішили відновити їм меморіал принаймі тут.

Ми опрацювали доступні джерела і звірили із наявними фото з мережі та змогли відновити 66 коротких біографій вояків УПА, що поховані на горі Монастир. Різниця у 4 додаткові особи, не 62, а 66, ймовірно, пов'зана із тим, що на момент встановлення пам'ятника у 2000 році не були доступні всі джерела.

Із надією на швидке відновлення надгробної плити бійців УПА сотні "Месники-2", що загинули у бою із НКВД, своєрідний пам'ятний меморіал про них пропонуємо тут:



