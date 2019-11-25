У Києві осквернили пам’ятник Шолом-Алейхему. Реакція влади та суспільства

Володимир Бірчак історик, керівник академічних програм Центру досліджень визвольного руху, редактор "Історичної правди".

Про це повідомляє Громадське радіо із посиланням на Facebook-сторінку рабина Моше Реувена Асмана.

Фото: рабина Моше Реувена Асмана

"Чергова провокація навпроти нашої синагоги… сьогодні вранці…", — написав рабин, опублікувавши фото після інциденту.

Пам'ятник Шолом-Алейхему розташований у Києві на вул. Рогнідинська, 3, поблизу Центральної синагоги Києва.

"Історична правда" звернулась до представників влади та громадськості із проханням про коментар та реакцію стосовно того, що вночі осквернили пам'ятник Шолом-Алейхему.

А також чи не може це бути провокацією, пов'язаною із тим, що протягом кількох днів не вщухає обговорення дослідження ADL Global 100 Index для Антидифамаційної ліги з Нью-Йорка, в якому заявляється, що за останні чотири роки в Україні значно зріс рівень антисемітизму, який є одним з найвищих в Європі.

Йосиф Зісельс, Глава Асоціації єврейських організацій і громад Ваад України.

ФОТО: IN KYIV VIA FACEBOOK

"Я не бачу прямого зв'язку між тим, що сталося сьогодні вночі біля пам'ятника Шолом-Алейхему і дослідженнями Антидифамаційної ліги. У нас на рік трапляється декілька випадків вандалізму. Ми їх дуже ретельно вивчаємо і фіксуємо.

Наприклад, у позаминулому році було 24 таких випадки, в минулому – 12. Тобто йдеться про суттєве зменшення актів вандалізму, я вже не кажу про те, що 4 роки вже нападів не було (на ґрунті антисемітизму – ред.)

Четвертий рік вже немає нападів на євреїв в Україні. Для порівняння із Західною Європою, де ми бачимо десятки нападів на рік і сотні випадків вандалізму, ми бачимо, що Україна виглядає пристойно. Хоча це не значить, що можна пропускати кожен такий акт вандалізму і не реагувати на нього.

Ми вивчаємо те, що трапилося сьогодні, турбуємо поліцію і СБУ з цього приводу. Це робоча ситуація для нас і ми на неї реагуємо.

Я не став би зайвий раз драматизувати це, бо ми з цим стикаємось, на жаль. І нас хвилює більше тенденція. Чи є збільшення випадків антисемітизму в Україні? Поки що ми цього не бачимо. От підійде кінець року і зможемо порівняти із минулим роком.

Але у той же ж час, в мене ще навесні виникло таке відчуття, що ми зіштовхнемося із підвищенням невеликого рівня антисемітизму, який в останні роки притаманний Україні.

Це за рахунок політичних змін, які проходять в Україні, за рахунок того, що не буде суттєвого підвищення життєвого рівня, на яке сподівалися багато тих, хто голосував за нову владу і т.д.

Ми бачимо певні тенденції, і я, на жаль, хотів би помилитись, але думаю, якщо не цей рік, то наступний нам принесе збільшення випадків антисемітизму", - розповів Йосиф Зісельс в коментарі "Історичній Правді".

Микола Княжицький, народний депутат від партії "Європейська солідарність".

ФОТО: Facebook-сторінка М. Княжицького

"Я пов'язую ці речі, сформовані у вашому запитанні. Тому що Україна послідовно доводить, і за всіма соціологічними дослідженнями це підтверджувалося, що рівень антисемітизму чи нетерпимості в Україні є одним із найменших у країнах Східної Європи.

І очевидно, що Росія цю карту антисемітизму використовує постійно проти України й українців. Складно було звинувачувати українців в антисемітизмі після того, як вони проголосували за президента, який є євреєм.

Звісно, це вибивало карту у наших противників і тих людей, які хотіли скомпрометувати нашу державу й український народ. І тому я думаю, що вони робитимуть все, щоб знову роздмухувати цю карту і ми бачимо, як це регулярно відбувається.

Основна мета цього – це позбавити Україну міжнародної підтримки в російсько-українському конфлікті, зокрема, і в такий спосіб".

– Чи можемо ми сказати, що випадок із пам'ятником Шолом-Алейхему є таким, де простежується російський слід, як це було із пам'ятниками жертв польсько-українського конфлікту чи в меморіальному музеї-заповіднику "Биківнянські могили" тощо в минулі роки?

"Звичайно. І в тому числі слід згадати провокації проти угорської меншини, які чинили неукраїнці на кошти, які заходили через проросійських європейських діячів. Таких прикладів дуже багато.

Я не бачу жодних підстав, щоб в когось була якась нелюбов до Шолом-Алейхема. Він є знаковим єврейським письменником, пам'ятник стоїть в центрі Києва.

Тим більше немає жодних підстав для того, щоб говорити про те, що в Україні якимось чином проявляє себе неонацизм. Тому що українці постраждали від нацистів надто сильно в часи Другої світової війни. І очевидно, що жодних симпатій до нацистських символів в українського народу немає і ніколи не було.

Тому для мене це абсолютно не український почерк, а почерк агресора", - заявив Микола Княжицький в коментарі "Історичній Правді".

Павло Подобєд, заступник начальника управління-начальник відділу обліку та збереження місць пам'яті Українського інституту національної пам'яті.

ФОТО: Facebook-сторінка П. Подобєда

"Позиція Українського інституту національної пам'яті залишається незмінною: вандалізм є неприпустимим, як неприпустимою є пропаганда нациситської чи комуністичної символіки.

Сподіваємося, що органи Національної поліції зможуть швидко встановити особи негідників і притягти їх до відповідальності", - розповів Павло Подобєд в коментарі "Історичній Правді".

Водночас на наше звернення відповіла й прес-секретарка Президента України Володимира Зеленського – Юлія Мендель.

Вона звернула увагу на минулорічне дослідження – Paw Reasearch Center, згідно якого найнижчий рівень побутового антисемітизму серед країн Східної Європи зафіксований в Україні: лише 5% українців не хотіли б бачити євреїв серед громадян своєї країни.

Візуалізація результатів дослідження Paw Reasearch Center, 2016 рік

"Це одне з досліджень, яке вказує на те, що рівень антисемітизму в Україні один із найнижчих у Південній, Центральній та Східній Європі. Заяви про зростання антисемітизму в Україні не відповідають дійсності", – відписала Юлія Мендель на наше звернення.

Також відреагував на осквернення пам'ятника і Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко:

"Антисемітський акт над пам'ятником Шолом-Алейхема в Києві огидний, жахливий та потребує оперативного розслідування. Зловмисник(и) повинен бути притягнутий до відповідальності", – написав В. Пристайко у своєму Twtter-акаунті.

Експерт Центру прав людини В'ячеслав Ліхачов у коментарі виданню ZMINA наголосив, що, за його підрахунками, це вже одинадцятий випадок антисемітського вандалізму в Україні з початку року.

"Вандалізм – найбільш поширена в Україні форма злочинів на ґрунті антисемітизму. Це не означає, що у нас багато вандалізму, це означає, що антисемітського насильства в нас просто немає, адже останній пов'язаний з насильством інцидент був зафіксований три з половиною роки тому.

Минулого року в Україні зафіксували 12 випадків антисемітського вандалізму, тобто, порівняно з минулим роком, зберігається той самий рівень", – зазначив він.

Досі основною проблемою, за словами Ліхачова, залишається неналежна кваліфікація таких злочинів поліцією. Так, з одинадцяти зафіксованих експертом цього року актів вандалізму лише у двох випадках поліція вважає їх такими.

"Поліція не любить вносити дані до Єдиного реєстру про відкриття провадження щодо дій, що містять ознаки "профільної" 161-ї статті КК.

Зазвичай злочини на ґрунті вандалізму кваліфікуються, залежно від потерпілого об'єкта, просто як вандалізм, або як псування чужого майна, або як осквернення могили і поховання. Є винятки, але правило таке", – сказав експерт.

В'ячеслав Ліхачов Фото: Дзеркало тижня

Водночас Ліхачов відзначив прогрес у розкритті злочинів, пов'язаних з антисемітським вандалізмом.

"Останніми роками в найбільш резонансних випадках злочинців знаходять. У 2014–2016 роках не був розкритий жоден випадок антисемітського вандалізму", – розповів він.

Колишній народний депутат Борислав Береза так прокоментував ситуацію довкола пам'ятника на своїй сторінці у Facebook:

"Пам'ятник Шолом-Алейхему в Києві. Сьогодні вранці на ньому була виявлена нацистська свастика. Що це? Вандалізм якихось наших печерних антисемітів або провокація, спланована спецслужбами РФ?

Або ж це використання ворогами України корисних ідіотів для нагнітання і розхитування ситуації, а так само для продовження дискредитації України на міжнародному рівні? На ці питання повинні відповісти правоохоронні органи України, які, звичайно ж, розкажуть, що знайти вандалів – це справа їх честі."

Згідно повідомлення Національної поліції – "За фактом події розпочато кримінальне провадження. Зусилля поліцейських спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до правопорушення".

"До столичної поліції звернувся співробітник релігійної установи на вулиці Шота Руставелі із повідомленням про те, що протягом ночі невідомі обмалювали фарбою пам'ятник. На виклик виїхала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції та задокументувала подію.

На місці поліцейські опитали заявника, а також оглянули споруду та прилеглу територію. Окрім того, правоохоронці вилучили записи з вуличних камер відеоспостереження.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років обмеження волі. Вживаються заходи зі встановлення та затримання осіб, причетних до правопорушення.

На місці події перебувають комунальні служби для ліквідації написів з поверхні пам'ятника. Також слідчі додатково кваліфікували подію за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до п'яти років обмеження волі" - йдеться у повідомленні.