Голокост і міндобрива. “Живий щит” з шести мільйонів мертвих
Меморіал Голокосту “Яд-Вашем" сором'язливо вибачався за свої загравання з Володимиром Путіним. Його керівники зрозуміли, що репутація установи, що покликана зберігати пам’ять про шість мільйонів жертв нацистських злочинів, виглядає підмоченою.
Погодившись на кремлівську версію геноциду євреїв під час Другої світової війни, керівництво "Яд-Вашему" і офіційний Єрусалим домоглися звільнення громадянки Ізраїлю (Нааму Іссахар – ред.), заарештованої за звинуваченням у контрабанді наркотиків.
Пам'ять про жертв Голокосту стала предметом торгу з путінським режимом.
Для частини українців — тих, хто ніколи не змириться з російською агресією до повного очищення Донбасу і Криму від окупантів — відтепер будь-яка згадка про Голокост в українському контексті може сприйматися як прояв інформаційної війни проти України.
Нагадаємо, що 3 лютого голова Міжнародного відділу досліджень Холокосту меморіалу "Яд-Вашем" Дан Міхман направив до редакції газети "Ха-арец" листа.
У ньому вінзазначав, що матеріали, представлені на V Всесвітньому форумі пам'яті Холокосту 23 січня, містили "неточності", "однобоке представлення фактів" і "не відповідали даним досліджень" від "ЯдВашем".
"Приносимо вибачення за цю надзвичайно образливу неприємність", — ідеться у листі.
Пан Міхман від імені своєї організації визнав, що на цьому форумі СССР, спадкоємцем якого оголосила себе нинішня Росія, був показаний "ледь не єдиним борцем із нацизмом і його одноосібним переможцем".
При цьому, зазначається в листі, не було згадки ані про "пакт Молотова-Ріббентропа" ані про роль Радянського Союзу у розв'язуваннї Другої світової війни.
Поява такої інформації на форумі фактично означало би визнання співвідповідальності Радянського Союзу не лише за розв'язування найбільшої в ХХ столітті війни, але також за Голокост – на рівні з нацистською Німеччиною.
Для нинішніх спадкоємців радянського тоталітарного режиму в Кремлі це був би сильний ляпас.
Навіть невинна фраза Володимира Зеленського на зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою 27 січня (через чотири дні після Голокост-форуму) про "заколот тоталітарних режимів", що призвів "до початку Другої світової війни й дозволив нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту" спричинив істерику російської пропаганди.
Якби подібна тональність була дотримана на V Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту, подібний лист певно що ніколи не був би написаний.
Однак цього не сталося – тому що не могло статися в принципі.
Підготовкою і фінансуванням всіх меморіальних заходів, у тому числі змісту інформації для публічного озвучування, займався близький до російського диктатора Володимира Путіна бізнесмен Моше Кантор.
Власне він і є ініціатором цього Форуму.
Західна преса характеризує його як лобіста Путіна. Пишуть, що в обмін на можливість безперешкодно вести свій бізнес у Росії, Кантор схильний до підтримки різних російських ініціатив на Заході і не тільки на Заході.
Польський журналіст Єнджей Бєлєцкий (газета "Rzeczpospolita") звертає увагу на те, що Кантор ніколи не згадує про випадки антисемітизму в Росії, натомість критикує за антисемітизм Західну Європу.
Це є нині невід'ємною частиною стосунків між владою і великим бізнесом у Росії, вважає ізраїльський журналіст і політолог, головний редактор видання "Деталі" Еміль Шлеймович:
"Різномантіні російські олігархи, отримавши право заробляти в Росії великі гроші, судячи з усього, повинні "в навантаження" займатися якимось громадськими починаннями. І серед них є ціла група, котрій доручений, скажімо так, "єврейський напрямок".
По суті, "Яд-Вашем", як би це цинічно не звучало, став таким же приватним підприємством Моше Кантора, як і холдинг з виробництва мінеральних добрив "Акрон", де він є ключовим акціонером (85% акцій станом на 2019 рік, за даними російської редакції журналу Forbes).
За десять років, відколи Кантор був призначений заступником голови і членом Ради Національного меморіалу Катастрофи та Героїзму "Яд-Вашем", він виріс до голови Ради цього меморіалу.
Він же є одним з ключових спонсорів "Яд-Вашем", очолюючи фонди "Всесвітній форум пам'яті Голокосту" і "Європейський єврейський фонд".
Маючи фінансовий контроль над "Яд-Вашем", Моше Кантор, як один з "друзів Путіна", по суті визначив зміст і перебіг форуму, що носить ім'я одного з очолюваних ними фондів.
Лист з вибаченнями від одного із топ-чиновників меморіалу "Яд-Вашем" свідчить, що принаймні якась частина його керівництва усвідомила репутаційні втрати і ризики, що виникли внаслідок Голокост-форуму 23 січня.
Головний з них полягає в тому, що "Яд-Вашем" став співучасником інформаційної війни Кремля.
Значне місце в ній відводиться перетлумаченню історичних подій на користь СССР інинішньої Російської Федерації.
Інтрига полягає в тому, чи призведе покаянний лист пана Міхмана до редакції "Ха-арец" до конфлікту колективу меморіалу "Яд-Вашем" (принаймні науковців) із одним з його знакових спонсорів і "за сумісництвом" головою ради.
Іншими словами: чи вистачить сил у колективу відмовитися від грошових вливань пана Кантора і, якщо поталанить, знайти їм якусь альтернативу.
Зрозуміло, що, як зазначив один з українських журналістів єврейського походження, "кантори приходять і уходять, а "Яд-Вашем" залишається".
Однак на разі "Яд-Вашем", як це не цинічно звучить, є не чимось іншим, як "приватною лавочкою" пана Кантора, котру він з приводу "великої оказії" здав в оренду своєму другу Путіну в обмін на можливість подальшого безпроблемного ведення свого бізнесу міндобрив у Росії.
Зміст і перебіг V Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту ізраїльські медіа пов'язують також із справою 26-річноїі зраїльтянки Наами Іссахар.
Ця жінка донедавна перебувала в російському ув'язненні, куди потрапила на сім з половиною років за звинуваченням у контрабанді наркотиків.
У квітні минулого року Нааму, яка летіла з Делі до Тель-Авіву через Москву, затримали в аеропорту Шереметьєво з 9,6 грамами гашищу в багажі.
Судячи з повідомлень про перебіг справи, яка провадилася з низкою процедурних порушень, і зі слів самої Наами Іссахар, не можна виключати, що наркотики їй підкинули.
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У цьому зв'язку напередодні форуму ізраїльський телеканал "Хадашот 12" з посиланням на власні джерела в уряді Ізраїлю, повідомив, що Ізраїль готовий дати Росії "те, що нам не зашкодить, але дуже важливо для Путіна".
"Журналісти пояснили, що йдеться, очевидно, про готовність Нетаньяху (прем'єр-міністра Ізраїлю) публічно підтримати Путіна в його пропагандистській кампанії "проти фальсифікації історії другої світової війни"", - пише ізраїльське інформаційне агентство "Israel Info".
При цьому воно пов'язує ці поступки з надіями на звільнення Наами Іссахар, або бодай на якесь прояснення щодо строків її звільнення.
Наама зрештою була звільнена.
Однак ціною питання стали торги з Кремлем пам'яттю жертв Голокосту, для охорони і увічнення котрої власне й був створений меморіал "Яд-Вашем".
На цьому справа не закінчилася. За повідомленням того ж Еміля Шлеймовича, мер Єрусалиму розіслав запрошення учасникам Форуму... на вечірку з коктейлями після завершення офіційних заходів.
"Це взагалі сильний хід – в Єрусалимі з коктейлями погуляти з приводу 75-ліття визволення Аушвіцу. Це високий стиль і мабуть хороший тон", - іронізує пан Шлеймович.
Репутаційні втрати "Яд-Вашему" внаслідок цьогорічного Голокост-форуму перейшли автоматично і на весь офіційний Ізраїль.
А між тим, на думку ізраїльського журналіста, його країна цілком могла вшанувати пам'ять жертв Голокосту "без допомоги російських чи якихось інших олігархів і не перетворювати весь цей форум на центральну трибуну для Володимира Путіна".
І насамкінець: як власне цьогорічній Голокост-форум може відбитися на україно-ізраїльських стосунках?
Мабуть, не найкращим чином.
Бо якщо наступного разу з боку президента Ізраїлю Реувена Рівліна або іншого топ-чиновника цієї держави, або ізраїльського посольства прозвучить звинувачення на адресу українців у колаборації з нацистами під час Другої світової війни, в тому числі в контексті Голокосту, –Київ завжди зможе пригадати їм у відповідь цей Форум.
Як співається у відомому блюзі, "Перш ніж звинувачувати мене, поглянь на себе".
Що гірше: сама тема Голокосту ризикує бути трактованою як щось на кшталт "щита з мертвих" у пропагандистській війні проти України (за аналогією із методом "живого щита" - коли в наступі на позиції військ антигітлерівської коаліції нацисти ставили перед собою мирне населення).
Що й не дивно після того, як пан Кантор перетворив "Яд-Вашем" на частину кишенькового пропагандистсько-ідеологічного набору російського президента — наряду з "дресированими" реперами і такими ж "Нічними вовками" Олександра Залдостанова ("Хірурга").
І насамкінець.
Головний рабин України Моше Реувен Асман звертається до "Яд-Вашем" про присвоєння звання "Праведника серед народів" (Righteous Among the Nations) митрополиту АндреюШептицькому, котрий в часи Другої світової з ризиком для життя рятував євреїв.
Питання в тому, чи буде тепер це такою великою честю отримати це звання від організації, котра скомпрометувала себе, ставши по один бік з Путіним у його пропагандистській війні проти України?