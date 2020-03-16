Голокост і міндобрива. “Живий щит” з шести мільйонів мертвих

Юрій Рудницький Журналіст, політичний оглядач. Автор книги "Ієремія Вишневецький. Спроба реабілітації" (2008)

Погодившись на кремлівську версію геноциду євреїв під час Другої світової війни, керівництво "Яд-Вашему" і офіційний Єрусалим домоглися звільнення громадянки Ізраїлю (Нааму Іссахар – ред.), заарештованої за звинуваченням у контрабанді наркотиків.

Пам'ять про жертв Голокосту стала предметом торгу з путінським режимом.

Для частини українців — тих, хто ніколи не змириться з російською агресією до повного очищення Донбасу і Криму від окупантів — відтепер будь-яка згадка про Голокост в українському контексті може сприйматися як прояв інформаційної війни проти України.

Нагадаємо, що 3 лютого голова Міжнародного відділу досліджень Холокосту меморіалу "Яд-Вашем" Дан Міхман направив до редакції газети "Ха-арец" листа.

У ньому вінзазначав, що матеріали, представлені на V Всесвітньому форумі пам'яті Холокосту 23 січня, містили "неточності", "однобоке представлення фактів" і "не відповідали даним досліджень" від "ЯдВашем".

"Приносимо вибачення за цю надзвичайно образливу неприємність", — ідеться у листі.

Пан Міхман від імені своєї організації визнав, що на цьому форумі СССР, спадкоємцем якого оголосила себе нинішня Росія, був показаний "ледь не єдиним борцем із нацизмом і його одноосібним переможцем".

При цьому, зазначається в листі, не було згадки ані про "пакт Молотова-Ріббентропа" ані про роль Радянського Союзу у розв'язуваннї Другої світової війни.

Поява такої інформації на форумі фактично означало би визнання співвідповідальності Радянського Союзу не лише за розв'язування найбільшої в ХХ столітті війни, але також за Голокост – на рівні з нацистською Німеччиною.

Для нинішніх спадкоємців радянського тоталітарного режиму в Кремлі це був би сильний ляпас.

Групове фото учасників Форуму пам'яті Голокосту ФОТО: YONATAN SINDEL/FLASH90

Навіть невинна фраза Володимира Зеленського на зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою 27 січня (через чотири дні після Голокост-форуму) про "заколот тоталітарних режимів", що призвів "до початку Другої світової війни й дозволив нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту" спричинив істерику російської пропаганди.

Якби подібна тональність була дотримана на V Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту, подібний лист певно що ніколи не був би написаний.

Однак цього не сталося – тому що не могло статися в принципі.

Підготовкою і фінансуванням всіх меморіальних заходів, у тому числі змісту інформації для публічного озвучування, займався близький до російського диктатора Володимира Путіна бізнесмен Моше Кантор.

Власне він і є ініціатором цього Форуму.

Західна преса характеризує його як лобіста Путіна. Пишуть, що в обмін на можливість безперешкодно вести свій бізнес у Росії, Кантор схильний до підтримки різних російських ініціатив на Заході і не тільки на Заході.

Польський журналіст Єнджей Бєлєцкий (газета "Rzeczpospolita") звертає увагу на те, що Кантор ніколи не згадує про випадки антисемітизму в Росії, натомість критикує за антисемітизм Західну Європу.

Це є нині невід'ємною частиною стосунків між владою і великим бізнесом у Росії, вважає ізраїльський журналіст і політолог, головний редактор видання "Деталі" Еміль Шлеймович:

"Різномантіні російські олігархи, отримавши право заробляти в Росії великі гроші, судячи з усього, повинні "в навантаження" займатися якимось громадськими починаннями. І серед них є ціла група, котрій доручений, скажімо так, "єврейський напрямок".

Володимир Путін та Моше Кантор

По суті, "Яд-Вашем", як би це цинічно не звучало, став таким же приватним підприємством Моше Кантора, як і холдинг з виробництва мінеральних добрив "Акрон", де він є ключовим акціонером (85% акцій станом на 2019 рік, за даними російської редакції журналу Forbes).

За десять років, відколи Кантор був призначений заступником голови і членом Ради Національного меморіалу Катастрофи та Героїзму "Яд-Вашем", він виріс до голови Ради цього меморіалу.

Він же є одним з ключових спонсорів "Яд-Вашем", очолюючи фонди "Всесвітній форум пам'яті Голокосту" і "Європейський єврейський фонд".

Маючи фінансовий контроль над "Яд-Вашем", Моше Кантор, як один з "друзів Путіна", по суті визначив зміст і перебіг форуму, що носить ім'я одного з очолюваних ними фондів.

Лист з вибаченнями від одного із топ-чиновників меморіалу "Яд-Вашем" свідчить, що принаймні якась частина його керівництва усвідомила репутаційні втрати і ризики, що виникли внаслідок Голокост-форуму 23 січня.

Головний з них полягає в тому, що "Яд-Вашем" став співучасником інформаційної війни Кремля.

Значне місце в ній відводиться перетлумаченню історичних подій на користь СССР інинішньої Російської Федерації.

Інтрига полягає в тому, чи призведе покаянний лист пана Міхмана до редакції "Ха-арец" до конфлікту колективу меморіалу "Яд-Вашем" (принаймні науковців) із одним з його знакових спонсорів і "за сумісництвом" головою ради.

Іншими словами: чи вистачить сил у колективу відмовитися від грошових вливань пана Кантора і, якщо поталанить, знайти їм якусь альтернативу.

Зрозуміло, що, як зазначив один з українських журналістів єврейського походження, "кантори приходять і уходять, а "Яд-Вашем" залишається".

Однак на разі "Яд-Вашем", як це не цинічно звучить, є не чимось іншим, як "приватною лавочкою" пана Кантора, котру він з приводу "великої оказії" здав в оренду своєму другу Путіну в обмін на можливість подальшого безпроблемного ведення свого бізнесу міндобрив у Росії.

Зміст і перебіг V Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту ізраїльські медіа пов'язують також із справою 26-річноїі зраїльтянки Наами Іссахар.

Наама Іссахар ФОТО: ARTYOM GEODAKYAN/TASS

Ця жінка донедавна перебувала в російському ув'язненні, куди потрапила на сім з половиною років за звинуваченням у контрабанді наркотиків.

У квітні минулого року Нааму, яка летіла з Делі до Тель-Авіву через Москву, затримали в аеропорту Шереметьєво з 9,6 грамами гашищу в багажі.

Судячи з повідомлень про перебіг справи, яка провадилася з низкою процедурних порушень, і зі слів самої Наами Іссахар, не можна виключати, що наркотики їй підкинули.

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У цьому зв'язку напередодні форуму ізраїльський телеканал "Хадашот 12" з посиланням на власні джерела в уряді Ізраїлю, повідомив, що Ізраїль готовий дати Росії "те, що нам не зашкодить, але дуже важливо для Путіна".

"Журналісти пояснили, що йдеться, очевидно, про готовність Нетаньяху (прем'єр-міністра Ізраїлю) публічно підтримати Путіна в його пропагандистській кампанії "проти фальсифікації історії другої світової війни"", - пише ізраїльське інформаційне агентство "Israel Info".

При цьому воно пов'язує ці поступки з надіями на звільнення Наами Іссахар, або бодай на якесь прояснення щодо строків її звільнення.

Наама зрештою була звільнена.

Однак ціною питання стали торги з Кремлем пам'яттю жертв Голокосту, для охорони і увічнення котрої власне й був створений меморіал "Яд-Вашем".

На цьому справа не закінчилася. За повідомленням того ж Еміля Шлеймовича, мер Єрусалиму розіслав запрошення учасникам Форуму... на вечірку з коктейлями після завершення офіційних заходів.

"Це взагалі сильний хід – в Єрусалимі з коктейлями погуляти з приводу 75-ліття визволення Аушвіцу. Це високий стиль і мабуть хороший тон", - іронізує пан Шлеймович.

Репутаційні втрати "Яд-Вашему" внаслідок цьогорічного Голокост-форуму перейшли автоматично і на весь офіційний Ізраїль.

А між тим, на думку ізраїльського журналіста, його країна цілком могла вшанувати пам'ять жертв Голокосту "без допомоги російських чи якихось інших олігархів і не перетворювати весь цей форум на центральну трибуну для Володимира Путіна".

І насамкінець: як власне цьогорічній Голокост-форум може відбитися на україно-ізраїльських стосунках?

Мабуть, не найкращим чином.

Бо якщо наступного разу з боку президента Ізраїлю Реувена Рівліна або іншого топ-чиновника цієї держави, або ізраїльського посольства прозвучить звинувачення на адресу українців у колаборації з нацистами під час Другої світової війни, в тому числі в контексті Голокосту, –Київ завжди зможе пригадати їм у відповідь цей Форум.

Як співається у відомому блюзі, "Перш ніж звинувачувати мене, поглянь на себе".

Що гірше: сама тема Голокосту ризикує бути трактованою як щось на кшталт "щита з мертвих" у пропагандистській війні проти України (за аналогією із методом "живого щита" - коли в наступі на позиції військ антигітлерівської коаліції нацисти ставили перед собою мирне населення).

Що й не дивно після того, як пан Кантор перетворив "Яд-Вашем" на частину кишенькового пропагандистсько-ідеологічного набору російського президента — наряду з "дресированими" реперами і такими ж "Нічними вовками" Олександра Залдостанова ("Хірурга").

І насамкінець.

Головний рабин України Моше Реувен Асман звертається до "Яд-Вашем" про присвоєння звання "Праведника серед народів" (Righteous Among the Nations) митрополиту АндреюШептицькому, котрий в часи Другої світової з ризиком для життя рятував євреїв.

Питання в тому, чи буде тепер це такою великою честю отримати це звання від організації, котра скомпрометувала себе, ставши по один бік з Путіним у його пропагандистській війні проти України?