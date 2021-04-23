Чому я вийшла з Громадської ради Меморіалу Бабин Яр: про Праведників, покидьків і ґебістів на єврейських могилах

Кілька років я активно підтримувала Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр. Я сама живу навпроти Бабиного Яру, та бачу, що ця організація почала робити серйозні речі по збереженню цього святого місця – прибирати від сміття, захищати від забудовників. На жаль – за останній рік, я стала свідком непоодиноких жахливих для мене ситуацій всередині, які ні керівництво, ні донори не хочуть і не планують виправляти.

Однією з найважливіших місій Меморіалу називалося збереження пам'яті про Праведників, які рятували євреїв у роки Голокосту. З січня мені дзвонять сім'ї Праведників, і питають, чому фонд Бабин Яр, з яким я познайомила їх рік тому, з січня перестав надавати якусь допомогу .... Хоча всюди керівництво Меморіалу декларує, що Праведники, люди, які рятували євреїв ризикуючи своїми життями, важливі для них, і розповідає, що допомагає Праведникам. Описані нижче ситуації показують, що відбувається.





Про Бабин Яр

У мене був друг – Василь Михайлівський. Його єврейське ім'я – Цезар Кац. Його врятували з Бабиного Яру, коли йому було 4 роки.

Минулої весни він помирав від раку. За розповідями Василя Михайлівського Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр зробив безліч матеріалів – і спектакль, і інтерв'ю, і так далі. Я написала в фонд Бабин Яр прохання допомогти з оплатою лікування. Не тисяча, не 100, не 10, а всього одного єврейського старого. Якому потрібна була допомога.

"Зверніться через рік!" - відповіли мені в фонді Бабин Яр.

Я підняла скандал, і лаялася з СЕО фонду Максом Яковером та по суті реальним керуючим фонду Іллею Хржановським. Завершилося тим, що Яковер оплатив 3 тис грн. лікування в Лісод зі своїх грошей і написав лист в Лісод з проханням дати знижку на лікування.

Майже 300 тис грн на лікування Михайлівського я зібрала своїми силами, за допомогою Ольги Василевської, Уріеля Штерна, і інших людей. Але у них немає організації, яка піариться на весь єврейський світ під брендом Бабин Яр.

Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр на 150 млн доларів! Залишалося серед живих три єврейських старих, врятованих з Бабиного Яру, і Ви, найбагатші люди планети, не дали жодної копійки на порятунок життя одного з них. Ганьба Вам на весь єврейський світ!

Василь Михайлівський з прийомними батьками. Його вели до Бабиного Яру, коли йому було 4 роки



Родина Жиленко

Днями я набрала доньку Зінаїди Жиленко, Праведниці народів Світу, яка врятувала в Кіровограді Аллу Грановську. Донька Праведниці розридалася у слухавку. Поки Праведниця була жива, фонд Бабин Яр надсилав посилки, і брав інформацію про праведницю для свого сайту.

Коли Зінаїда Жиленко померла, її дочка першим набрала співробітника Яковера, Ігоря Кулакова з фонд Бабин Яр. Який що зробив? Не висловив ніякого співчуття, крім поста на Facebook. Родині Жиленко навіть не передзвонили, не сказавши жодного слова співчуття.





Про Львівських Праведників

Ще одна історія, що показує відношення Меморіалу Бабин Яр до Праведників.

Львівські Праведники Бабичі, вивели з гетто і зробили документи для Гесі Гелик. Вони Праведники України, так як отримували за порятунок матеріальну нагороду. Проте, вони ризикували життям, так як за порятунок єврея розстрілювали без суду і слідства.

Дочка Бабичів, Христина, писала взимку в Меморіал Бабин Яр, що хоче передати документи про своїх батьків. Їй не відповідали тижнями, поки я не підняла черговий скандал.

"Якби мої батьки поспішали нести документи до львівського гетто так само, як мені відповідають з Меморіалу Бабин Яр, у живих б взагалі нікого не лишилося", - сказала Христина Бабич.





Про культуру в Києві і 100 героїв

До честі цієї команди, Яковера та Хржановського. У 2017 році у живих було не 20, а 100 Праведників. Співавтор проекту Слово Праведника Світлана Левітас благала Яну Барінову, попередницю Яковера, дати хоч копійки їм на ліки. Ми зі Світланою і Праведниками "пішли до лісу", ще й з образами у спину. Правда, "до лісу" потім пішла і сама Яна, яка до речі тепер відповідає за всю культуру в Києві. Так, вона зробила гарний проєкт, давши гроші заповіднику Бабин Яр на єврейські мацеви. Проте, для живих вона не зробила нічого.

Жінка, яка відмовила у допомозі 100 живим Праведникам народів світу, збираючи при цьому круглі столи з мільйонними бюджетами по усьому світу, тепер зробить нам у Києві "культуру".

На відміну від Яни, у Іллі Хржановського вистачило совісті дати ще живим Праведникам хоч щось, з травня по грудень минулого року розсилаючи посилки з їжею та ліками 30 родинам ще живих Праведників. Але з січня 2021 року по початок квітня посилки були зупинені, без пояснень.

Співробітниця фонду Надя Пожарська з Рональдом Лаудером. Бабин Яр, 29 вересня. Коли через неї просили фонд Бабин Яр допомогти з лікуванням одного з трьох останніх живих врятованих з Бабиного Яру, Василя Михайлівського, Пожарська порадила звернутися через рік. Михайлівський помер минулої осені



Про команду Зеленського

Дуже добре, що до фонду Бабин Яр приєдналася команда Президента. У 2020 році на виставці в АП Праведниця народів Світу Софія Ярова благала Зеленського допомогти тим сім'ям Праведників, які отримують менше ніж 2000 грн пенсії.

Президент публічно пообіцяв допомогти, при десятках старих і головному равині Києва Моше Асмані! І Володимир Зеленський зробив рівно ... "нічого".

У грудні 2020 року я писала про це Юлі Мендель, згадуючи про слова Президента. Вона навіть не відповіла. Проте, на кожній публічній тусовці щодо Голокосту Зеленський говорить про українців, які рятували євреїв. Так ти ж їх "кинув", Володимир Зеленський, святих людей похилого віку, які віддавали життя заради євреїв, і приходили до тебе в АП! Наобіцяв – і "кинув".





Про Софію Григорівну Ярову

Фонд Бабин Яр готує по країні кампанію з портретами Праведників до 14 травня, дня українців, які рятували євреїв у роки Голокосту. На одному з фото – Софія Ярова. Вона врятувала 7 євреїв від загибелі в Бабиному Яру.

Давайте згадаємо, як фонд ставився до Ярової, коли вона була жива.

У березні 2020 роки я передала до фонду Бабин Яр її щоденники. І попросила, поки Праведниця готова говорити, видати її книгу.

"Ми все зробимо" - пообіцяла Надя Пожарська (та, яка "напишіть через рік").

У вересні 2020 року Софія Ярова вмирала. До цього часу по її щоденникам було зроблено рівно ... нічого. Тоді ж я благала про допомогу на лікування Праведниці і фонд Бабин Яр, і знайомих банкірів. Глава Нацбанку, топи з Укргазбанку відразу дали на її лікування кілька десятків тисяч гривень. Фонд Бабин Яр ... запросив Ярову на відкриття пам'ятника в Бабиному Ярі! Коли я сказала, що вона важко хвора, співробітники Меморіалу сказали - "як шкода!".

Коли вона померла, і я благала Меморіал дати грошей родині, виявилося, що навіть на слова підтримки сім'ї Праведниці немає часу. Я писала Михайлу Фрідману, і благала допомогти родині Яровий. Він направив мене до Макса Яковера, який не знайшов часу на відповідь. У фонді, де Кличко, який дружив з Яровою, в наглядовій раді, часу на відповідь не знайшлося.

Проте у керівництва був час на вінок для могили фашиста, який працював на проекті Дау, про що багато писали колеги.

Праведники народів Світу Василь Назаренко та Софія Ярова рік тому на кухні у Софії Григорівни. Тоді вона просила мене про допомогу видати її щоденники





Про суть музею у Бабиному Ярі

Для правди, звичайно, ця команда робить багато – вони прибрали парк від сміття, поставили пам'ятники ... але до живих у них ставлення огидне. А без цих живих їх музей неможливий. Тема Голокосту це 4 основні лінії. Жертви, рятівники, вбивці, спостерігачі. Без Праведників просто не буде про що робити музей, у них просто не буде матеріалу. І Праведників з кожним роком все менше. Тоді про що буде музей?





Про Слова Праведника

Меморіал Бабин Яр говорить, що тема Праведників важлива для них. За рік на темі Праведників змінилося 5 співробітників, частина з яких – відверті покидьки ( "зверніться до нас через рік").

Ми робимо проєкт Слово Праведника, фільми про Праведників народів Світу. Один з головних співавторів – Світлана Левітас, яка десятки годин пропрацювала над жахливими матеріалами архівів чисток НКВД та ярів по всій Україні, над спогадами Праведників народів Світу.

Проєкт вже має загальну вартість в понад 150 тис у.о. Частка фонду Бабин Яр – 5 тис доларів, решта – гроші інших спонсорів та мої особисті заощадження. Макс викрутив нам руки, змусивши просто подарувати всі матеріали Слово Праведника безкоштовно Меморіалу.

Коли я попросила Михайла Фрідмана, Макса Яковер, Іллю Хржановського розібратися у ситуації, і заплатити нам зі Світланою Левітас хоч щось, часу на відповіді не знайшлося. Ми просили у компенсацію отриманих Меморіалом безкоштовно 9 стрічок про Праведників світу, хоч якість гроші на наші нові фільми, про Праведників народів Світу з Борислава, Кіровограда, Івано-Франківська, і т.д. Зараз у нас у роботі 4 таких фільми.

Коли я відписала дарчу на проєкт Слово Праведника, і попросила Макса про справедливість, він сказав: "Не подобається – не працюй з нами". Проєкт забрати – будь ласка, і до побачення!

Втім, таку ж же "відповідь" по Праведникам дав інший спонсор фонду Бабин Яр, Віктор Пінчук, Софії Яровий, коли вона благала його 5 років тому дати хоча б по 1000 грн на родину. Не знайшлося у Пінчука 1000 грн на Праведників народів Світу, та й навіщо. Вони ж не Стівен Спілберг, який зробить йому піар, а прості люди похилого віку.

Ольга Білостоцька з родини Праведників народів Світу з Ворзеля Білостоцького. Володимир Зеленський пообіцяв рік тому при десятках свідків допомогти їй, і за рік не зробив нічого

Про мою долю після цього тексту

Вчора вранці я намагалася накласти на себе руки, і топ-менеджери Меморіалу Бабин Яр доклали до цього самі прямі зусилля.

Шановні лідери фонду Бабин Яр!

Ви можете тепер не давати мені роботи в Україні, не давати мені життя. Та й що я, слабка, зроблю проти олігархів, мажорів і ґєбістів. Ви можете мене знищити, проте Вам – ганьба на весь світ, ганьба перед Господом Богом!





Про ґєбістів на єврейських могилах

Зараз усі пристойні країни, Чехія, Польща, Болгарія, висилають російських дипломатів. Російські танки стоять на кордоні, а єврейські хлопчики і дівчатка воюють на Донбасі за Україну. Меморіал Бабин Яр на президентських заходах ставить у перший ряд гебіста Сашу Луканова.

Більш ніж 4 роки я була редактором Форбс, та чула про нього лише погане, і що він – Луб'янка, а значить, забруднений у крові і українців, і євреїв, які захищають Україну на Донбасі. Проте, Меморіал ставить такого біса у перший ряд.

На фото з заходів Меморіалу – Зеленський, що обманув Праведників, Хржановський, що несе вінки на могили нацистів, та відмовляє у допомозі врятованим з Бабиного Яру євреям, Яковер, що не відповідає дітям Праведників місяцями, і гебіст Луканов.

Благословляю той день, коли відкриють архіви КҐБ в Росії, і внуки нинішніх лідерів та співробітників Меморіалу Бабин Яр будуть ховати обличчя в соромі, біля кого і чого стояли їхні дідусі та бабусі на заходах. До того святого дня, нехай історія відповість за відсутність людяності на прохання про допомогу живим героям, і піарі на мерцях. Ганьба Вам на весь єврейський світ.





Про "совок" і Йосипа Зісельса

"Це радянський підхід!" - каже Яковер своїм критикам. Так це Ви, Меморіал Бабин Яр, радянський підхід, що відмовляють живим врятованим і сім'ям Праведників в найнеобхіднішому. Це Ви "совок", який будує синагогу в Йом Тов Песах, і в Шаббат, і при цьому каже, що Йосип Зісельс бреше.

Йосип Зісельс

Зісельс не бреше, я сама бачила будування і в Шаббат, і в Йом Тов Песах. Ви, порушуючи всі єврейські закони, відмовляєте у допомозі, ображаєте єврейських дівчат, євреїв, які вижили і Праведників. Проте гєбня у Вас у першому ряді!

Вічну ганьбу Вам, Меморіал Бабин Яр, на весь єврейський світ, включаючи Світ прийдешній!

Я чула, що Зісельс просив грошей на свій проект у Фрідмана. Може бути, це правда. Але я не можу уявити, щоб Зісельс відмовив у допомозі тим, хто вижив у Голокості, або б не відповів на лист сім'ї Праведника. А для СЕО Бабиного Яру – і Барінової, і Яковер – це в порядку речей.

"Якщо Зісельс не перестане скандалити, Фріман просто піде з проекту" - говорив наш спільний знайомий, критикуючи Йосипа Зісельса. А навіщо Ви, Міша Фрідман, один з кращих бізнесменів світу, ставите керувати такою важливою організацією Яну Барінову, яка відмовляє в допомозі 100 живим Праведників народів Світу?

Скільки важливого історичного матеріалу втратила команда Барінової за 2016-2019 роки, тому що займалася не роботою по збереженню пам'яті для майбутнього музею, а піаром на круглих столах?

Де і навіщо Ви знайшли двох мажорів, Хржановського і Яковера, які отримують величезні гонорари, проте відмовили в допомозі одному з трьох останніх врятованих з Бабиного Яру євреїв, і не відповідають тижнями на листи сімей Праведників, які рятували євреїв та в Вашому рідному Львові?

Соромно.